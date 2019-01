La policía evacua un campamento con cientos de migrantes en París

LEA TAMBIÉN

La policía francesa evacuó este martes 29 de enero del 2019 un campamento de migrantes en el norte de París, en el que cientos de personas vivían en tiendas de campaña en condiciones insalubres.

Los migrantes comenzaron a ser evacuados en autobuses en torno a las 08:30 locales (07:30 GMT) para ser trasladados a gimnasios en la región parisina en donde se examinará su situación sanitaria y administrativa, informó la Prefectura de la región.



En total, 299 personas fueron evacuadas, indicó Bruno André, director de gabinete de la Prefectura de París, quien añadió que “algunos optaron por no subir en los autobuses”.



Philip, un eritreo, explica los motivos por los que no quiso subir. “Mis huellas dactilares fueron registradas en Italia y no quiero ser expulsado”, cuenta a la AFP.



El reglamento de Dublín establece que el país responsable de examinar las solicitudes de asilo es el primero en el que el solicitante pone las huellas al entrar a la Unión Europea.



Ahmad, un afgano de 29 años, dormía en este campamento improvisado “desde hace 45 años”. Él en cambio está contento de irse: “Aquí no es seguro, hay borrachos, muchos se pelean por dinero”, cuenta este padre de familia que huyó de Afganistán “porque no se puede vivir allá”. Está a la espera de una respuesta a su pedido de asilo en Francia.



El Estado francés se prepara a intensificar las operaciones de este tipo en las próximas semanas para evacuar los diferentes campamentos informales asentados en el norte de la capital en donde viven más de 2 000 personas.