Los europeos quieren vetar a Libra, la moneda virtual de Facebook

Francia, Alemania e Italia prepara medidas para impedir que la criptomoneda de Facebook, Libra, entre en Europa, anunció este viernes 18 de octubre del 2019 desde Washington el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, enumerando las numerosas amenazas que este medio de pago representa para los Estados.

“Libra no es bienvenida en el territorio europeo. Vamos a tomar medidas con los italianos y con los alemanes porque nuestra soberanía está en juego”, dijo en una conferencia de prensa al margen de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial.



El ministro francés señaló que no va a aceptar que “una empresa multinacional privada tenga el mismo poder, la misma potencia monetaria que los Estados soberanos que están sometidos a un control democrático”.



El G7, el grupo de los siete países más industrializados (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japón) , acordó en una reunión en Washington el jueves que la condición sine qua non para lanzar criptomonedas estables es la instauración de un marco jurídico estable.



El viernes el G20 dijo que la moneda digital representa “serios” riesgos, incluyendo el lavado de dinero, el fraude y las finanzas ilícitas.



“Este tipo de riesgos necesitan ser evaluados y abordados de una forma apropiada antes de que este tipo de proyectos pueda comenzar”, dijo en un comunicado la presidencia japonesa del G20.

Pero lo europeos parecen querer ir más lejos, prohibiendo lisa y llanamente la moneda de Facebook.



También desde Washington, el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, se pronunció en el mismo sentido y dijo que es muy “ escéptico ” con respecto a Libra.



“Estoy a favor de no dejar que un tipo de moneda global se establezca, porque esta es la tarea de Estados democráticos”, indicó a los periodistas.



El funcionario alemán reconoció que existe una “necesidad de reforma” para hacer los pagos internacionales transfronterizos más simples, más convenientes y más baratos, indicando que al mismo tiempo es necesario “salvaguardar la autonomía de los Estados democráticos”.



Preguntas legítimas

​

El ministro italiano de Finanzas, Roberto Gualtieri, concordó con sus colegas y dijo este viernes que hay “fuerte consenso” entre los países en no permitir que monedas privadas debido al “riesgo sistémico”.



Bertrand Perez, director general de la Asociación Libra, dijo que la “prioridad” es trabajar con los reguladores para “responder a preguntas legítimas para dar todas las garantías necesarias”.



La Asociación Libra, creada para lanzar la criptomoneda, fue presentada el lunes en Ginebra, con pesos pesados como Uber, Spotify y Vodafone, pero su estreno estuvo marcado por las ausencias de aliados de la talla de Visa, Mastercard, Ebay o PayPal.



Le Maire reiteró este viernes que uno de los principales puntos de desencuentro es el hecho de que Libra va a estar asociada a una canasta de divisas.



“Basta con que Facebook decida tener más euros o más dólares para tener un impacto en el nivel de intercambio entre el euro o el dólar para entonces tener un impacto directo sobre el comercio, la industria, los Estados que tienen como moneda de referencia el euro o el dólar”, dijo.

Para el funcionario esto afectaría la eficacia de los estados y debilitaría la independencia de la política monetaria, destacó.



“¿Es deseable que la política monetaria esté en manos de una empresa privada como Facebook? Para mí la respuesta clara es no”, concluyó.



Le Maire destacó que no está en contra del establecimiento de una moneda única pública, para lo cual Francia está dispuesta a trabajar “ en un marco europeo ” .



El FMI recordó este viernes su posición sobre las monedas virtuales: sacar beneficios, pero minimizando los riesgos.



Si bien las monedas virtuales ofrecen la promesa de incluir a más personas en los sistemas de pago, “todavía no han sigo puestas a prueba y representan riesgos significativos para la estabilidad financiera y para la integridad, la protección al consumidor y la privacidad”, dijo Tobias Adrian, director de mercados de capitales.