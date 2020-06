Europa prepara un verano en la playa tras la pandemia

LEA TAMBIÉN

Europa se prepara para unas vacaciones de verano interrumpidas por la pandemia del coronavirus. ¿Qué pasará después del 15 de junio, el día teórico de la reapertura de las fronteras dentro de la Unión Europea?

Para millones de europeos, se trata de reanudar una vida normal y disfrutar de unas vacaciones de verano al sol, una forma de liberación después de meses de encierro y ansiedad bajo la amenaza de la pandemia del covid-19.



Para los países afectados, con las economías afectadas por el virus y para las cuales el turismo es un sector clave, es sobre todo una cuestión de capturar la ganancia inesperada de los visitantes de verano y conseguir ventajas sobre sus competidores europeos.



Sin la movida, la fiesta en Ibiza



España había establecido uno de los confinamientos más estrictos del mundo el 14 de marzo. El 15 de junio no se tratará de abrir totalmente las fronteras, ya que para entonces el país aún no habrá terminado el cuidadoso fin del confinamiento por fases.



Por lo tanto, los españoles continuarán disfrutando durante unas semanas en exclusividad de la Sagrada Familia en Barcelona o la Alhambra en Granada.



El Gobierno ha establecido el 1 de julio como la fecha para la reapertura de sus fronteras, la reanudación del turismo internacional y el fin de la cuarentena impuesta a todos los recién llegados desde el 15 de mayo.



Sin embargo, la mascarilla seguirá siendo obligatoria en las vías públicas y en lugares cerrados hasta que el coronavirus sea “definitivamente derrotado”, según las autoridades.



Pero los fanáticos de las fiestas y clubes nocturnos pueden estar tranquilos: como parte de un proyecto piloto, los turistas de ciertas nacionalidades (alemanes, franceses, escandinavos) podrán viajar a Canarias y las islas Baleares durante la segunda mitad de junio.



Según el Ministro de Turismo, 6 000 alemanes podrán aterrizar en Ibiza y Palma de Mallorca a partir del 15 de junio, en virtud de un acuerdo con las autoridades locales y el operador turístico TUI.



Entre cerveza y mojitos en abundancia, todavía no se sabe si las máscaras seguirán siendo obligatorias al final de la noche en las discotecas.



“¡Vuelvan!”, pero en cuarentena



“¡Vuelvan, son bienvenidos!”, aseguró el primer ministro Boris Johnson a los turistas extranjeros.



Gran Bretaña nunca ha cerrado sus fronteras y, por lo tanto, no tendrá que volver a abrirlas formalmente el 15 de junio. Aunque ha impuesto desde el 8 de junio una cuarentena de 14 días a todos los viajeros que llegan del extranjero, incluidos los británicos, para evitar la importación de nuevos casos durante el desconfinamiento.



Por lo tanto, es poco probable que los turistas regresen en masa al Reino Unido para admirar la Torre de Londres, el Big Ben, el Palacio de Buckingham o los tesoros del Museo Británico.



Para que los británicos salgan al sol, el Gobierno ha indicado que está trabajando en acuerdos bilaterales (¡y puentes aéreos!) con países mediterráneos, en particular para sortear el espinoso problema de la cuarentena.



Según el Sunday Times, Boris le pidió a su Ministro de Transportes que encontrara una solución antes de finales de junio.



Incluso sin cuarentena, el Reino Unido no es en ningún caso un destino muy apetecible en la actualidad: las reservas y alquileres de hotel siguen siendo casi imposibles, excepto por razones profesionales. Los restaurantes y las atracciones turísticas aún están cerrados, y solo quedan los parques y jardines.



Las escaleras de la Torre Eiffel



Francia se ha declarado a favor de la reapertura de las fronteras internas de Europa a partir del 15 de junio, sin una cuarentena de 14 días para viajeros. Pero dejó claro que aplicaría “reciprocidad” con los países que impongan cuarentenas a sus nacionales.



En Francia, el destino turístico número uno del mundo con más de 90 millones de visitantes extranjeros en 2019, el Gobierno se concentra sobre todo en “el motor doméstico” para reiniciar el sector, y está a punto de lanzar una campaña llamada 'Este verano visito Francia' (# CetétéjevisitelaFrance).

Francia impondrá restricciones para los visitantes que acudan a su país, tras el desconfinamiento. Foto: AFP



Así, los profesionales apenas cuentan con el retorno de los turistas extranjeros, que generalmente representan el 40% de los ingresos del sector.



Mientras tanto, París, la ciudad más visitada de Europa, recupera lentamente su aspecto normal, con sus terrazas y sus meseros poco amables.



El monumento más famoso de la capital, la Torre Eiffel, se volverá a abrir al público el 25 de junio, pero el número de visitantes estará limitado en la explanada y los pisos. Inicialmente el ascenso se realizará solamente por las escaleras y hasta el segundo piso, con mascarilla obligatoria. La cumbre se reabrirá “en algún momento del verano”.



El Museo del Louvre con su Mona Lisa planea reabrir el 6 de julio.



¡Cuidado con los lombardos!



Este verano la consigna es ¡Benvenuti en Italia!



Aún aturdida por la epidemia, de la cual fue el epicentro en Europa, pero ansiosa por salir del trauma y revivir su economía lo más rápido posible, Italia reabrió sus fronteras el 3 de junio.



Ese día también marcó el regreso de la libertad de movimiento entre las 20 regiones italianas, de norte a sur del país.



Primer país europeo afectado por el coronavirus, Italia fue también uno de los primeros en mostrar claramente, en la medida en que la epidemia estaba bajo control, su deseo de atraer turistas extranjeros.



Casi todos los innumerables monumentos y sitios emblemáticos han reabierto desde mayo: la Basílica de San Pedro, el Coliseo de Roma, la Galería Borghese, Pompeya, la Torre de Pisa o las catedrales de Milán y Florencia.

Italia permitió la circulación entre sus regiones y ahora espera la visita de turistas extranjeros. Foto: AFP



Pero al igual que los canales de Venecia, donde las góndolas esperan por clientes, estos monumentos permanecen por el momento poco visitados, acaso por algunos italianos.



Tradicional centro de turismo de masas, Italia todavía está esperando visitantes extranjeros, que hacen reaparición gradualmente en las calles de la ciudad eterna, con un “gelato” en la mano.



En un país donde el turismo representa el 13% del PIB, es imperante “vender la marca Italia”.



También es necesario hacerse a la idea de que Italia, y la rica Lombardía en particular, con su capital Milán (sede de la epidemia), de que puede haber un rebrote de la covid-19.



Suiza y la vecina Austria, en particular, solo han aceptado en los últimos días, y después de una fuerte presión de Roma, la reapertura de las fronteras con el norte de Italia.



Se trata de una decisión importante, ya que el Paso Brenner, en Tirol, es un eje fundamental de circulación entre el norte y el sur de Europa, en particular para los turistas alemanes, que solían ir en masa a Italia.



Los italianos de Lombardía o del vecino Piamonte que deseen ir a Grecia deben someterse a pruebas obligatorias, una medida que a Roma le gustaría ver levantada lo antes posible.



El debate también azuza diferencias nacionales: varias regiones, como la isla de Cerdeña y la región de Campania (en el sur) a las que no les gusta nada la idea de que los lombardos puedan moverse libremente a cualquier parte del país.



“Nos vamos a acordar de esto”, comentó furioso el alcalde de Milán, Beppe Sala.



Sin bufete en los hoteles griegos



Independientemente de que los turistas vengan de Alemania, Suiza, Francia, Italia o la vecina Albania, la Acrópolis y las aguas turquesas de las islas griegas estarán abiertas para todos el lunes 15 de junio.



Grecia reabre sus fronteras a la mayoría de los turistas del continente europeo, pero también de varios rincones del mundo (Australia, Japón, Corea del Sur, China, Israel, Líbano). Esto excluye al continente americano, cuyos vuelos podrían restablecerse después del 1 de julio.



Pero los visitantes de ciertas regiones muy afectadas por el coronavirus -como la región de París, Madrid, Castilla, Cataluña, Lombardía y Piamonte- serán sometidos a un examen sistemático y obligatorio, con una primera noche en un hotel proporcionado por las autoridades griegas.



Si la prueba es negativa, el viajero tendrá que confinarse durante 7 días. Si es positivo, se impondrá una cuarentena bajo supervisión de 14 días.



Los dos principales aeropuertos del país, los de Atenas y Salónica, reabrirán el lunes para vuelos internacionales. Por lo demás, nada cambia. Las playas vírgenes de Creta, Corfú o Santorini son accesibles por vuelo nacional, y las otras islas en barco.



Las conexiones marítimas con Italia también se restablecerán a partir del lunes, pero los aeropuertos regionales, como Mykonos, Paros o Santorini, no se reabrirán a vuelos internacionales hasta el 1 de julio.



Las fronteras terrestres con los Balcanes también estarán abiertas el lunes.



No habrá restricciones dentro del país para visitar sitios arqueológicos del Peloponeso o los monasterios de Meteora. Los turistas tendrán acceso a todos los sitios arqueológicos, desde Delfos a Olimpia pasando por la Acrópolis, así como a todos los museos del país, pero con un sistema de filtros de ingreso.



El único inconveniente para los glotones es que los buffets se eliminan en los hoteles. En las playas las distancias entre sombrillas y toallas deberán ser respetadas.