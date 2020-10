La segunda ola del coronavirus se extiende por Europa

LEA TAMBIÉN

La segunda ola del coronavirus golpea con fuerza en casi toda Europa, donde la mayoría de los países están poniendo en marcha medidas que buscan limitar los contactos sociales para evitar el incremento generalizado de los contagios.

Alemania

Alemania registró este miércoles 14 de octubre del 2020 5 132 nuevos contagios de coronavirus, el nivel más alto desde el mes de abril, según las nuevas cifras del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, que cifraron el martes en 4 122 la cifra de afectados. Desde el comienzo de la pandemia Alemania ha tenido 334 585 contagios confirmados. El número de muertos por coronavirus durante la pandemia se sitúa en 9 677.



La canciller alemana, Angela Merkel, se reunirá con los jefes de Gobierno de los 16 estados federados alemanes para coordinar las medidas contra el recrudecimiento de la pandemia. En diversos estados federados se han introducido nuevas restricciones como el cierre de bares y restaurantes a partir de las 23:00 horas y la prohibición de venta de alcohol a partir de la misma hora.



Francia



El presidente francés, Emmanuel Macron, dará este miércoles una nueva vuelta de tuerca en las restricciones ciudadanas -incluido quizá un toque de queda- para intentar contener los contagios de covid-19 ante lo que su Gobierno no duda en calificar de "segunda ola". Varios líderes de la oposición han dado a entender que no se opondrán a un eventual toque de queda.



La agencia de salud pública que depende del Ministerio de Sanidad anunció este martes 12 993 nuevos contagios en 24 horas y 87 muertos, que elevan el número total de fallecimientos en Francia hasta 32 933. Esa cifra de positivos es notablemente superior a los 8 505 del lunes, cuando había un efecto de fin de semana. Hay que recordar que la semana pasada hubo varios días de récord, en particular el domingo, cuando se comunicaron 27 000 nuevos casos.



España

La región de Cataluña anunció este miércoles el cierre de todos los bares y restaurantes de la región durante 15 días, entre otras restricciones, para tratar de frenar los contagios por coronavirus, en fuerte aumento en los últimos días, 1 620 sólo en las últimas 24 horas. Las autoridades regionales dieron a conocer hoy estas medidas, que afectarán también al aforo de los centros comerciales, reducido al 30%, y de los gimnasios al 50%.



Las nuevas limitaciones incluyen dejar de dar clases presenciales en las universidades y suspender durante dos semanas todas las competiciones deportivas en esa comunidad autónoma - federadas, escolares o privadas - para atajar la escalada de los contagios.



La curva epidémica en esa región se está desbocando y registra una incidencia acumulada de 290 casos por 100 000 habitantes, lejos todavía de la de Madrid, que ayer se situaba en 489,15 por cada 100 000 habitantes. La capital de España y ocho grandes municipios limítrofes siguen en estado de alarma desde el viernes pasado por alto impacto epidémico, donde se aplican confinamientos urbanos perimetrales.



Reino Unido

Una nueva escala de tres niveles de alerta sobre el covid-19 entra en vigor este miércoles en Inglaterra, donde el área de Liverpool, en el noroeste, es la más afectada por la propagación del coronavirus. La mayoría de Inglaterra está en el nivel más bajo de esta escala, que implica la prohibición de reuniones de más de seis personas y el cierre de locales de hostelería a partir de las diez de la noche.



Los responsables sanitarios del Gobierno tienen previsto reunirse este miércoles para decidir si otras zonas del norte inglés, como el llamado Gran Manchester, Lancashire y otras áreas deben entrar en el tercer nivel para limitar el movimiento de la población. Según las últimas cifras oficiales, en el último día han fallecido 143 personas por covid-19 en el Reino Unido y se han registrado 17 234 nuevos contagios.



Rusia

Rusia superó hoy los 14 000 contagios diarios de covid-19 tras alcanzar la cifra de 14 231, con lo que mantiene la tendencia al alza que se observa en el país desde finales de agosto, sin que de momento las autoridades se decidan a imponer restricciones severas. En total desde el inicio de la pandemia se han detectado 1 340 409 casos en Rusia, de los cuales han fallecido 23 205 tras sumar 239 decesos en las últimas 24 horas.



Aunque el número de contagios continúa en aumento, las autoridades rusas han optado por no tomar medidas drásticas y reiterar los llamamientos a mantener el distanciamiento físico, continuar usando mascarillas y velar por la higiene personal.



Moscú, donde se han cerrado las escuelas, a los enfermos crónicos y mayores de 65 años se les ha recomendado permanecer en sus casas y se promueve el teletrabajo, sigue siendo el principal foco infeccioso del país. En la última jornada la capital rusa ha registrado 4 573 nuevos casos de covid-19.



Polonia

Las autoridades polacas comunicaron este miércoles que los nuevos contagios registrados por el coronavirus alcanzaron los 6 526 en las últimas 24 horas y que murieron 116 personas, dos nuevos máximos desde el comienzo de la pandemia en el país. Las cifras de la última semana indican una rápida aceleración, en un país donde entre marzo y abril se notificaban unos 500 contagios diarios, lo que entonces apuntaba a una evolución moderada en un país con 38 millones de habitantes.



Los nuevos datos se conocen al día siguiente de que el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, anunciara que ha quedado en cuarentena tras haber estado en contacto con una persona que dio positivo en Sars-CoV-2.



República Checa

La República Checa ha registrado en las últimas 24 horas un total de 8 325 nuevos casos de covid-19, la segunda cifra más alta desde el estallido de la pandemia, en una jornada en la que entra en vigor el cierre de colegios, bares y restaurantes durante dos semanas. El Ministerio de Sanidad informó hoy de que hay actualmente 68.740 contagios activos en el país, que reporta 524 casos acumulados en los últimos catorce días por 100.000 habitantes, la cifra más alta de la Unión Europea.



Hoy entran en vigor las nuevas medidas para contener la pandemia, entre las que se cuentan el cierre de los colegios, con excepción de las guarderías, hasta el 2 de noviembre, y el de los bares y restaurantes hasta el 3, fecha en la que en principio vence el estado de alarma decretado el 5 de octubre.



Las autoridades han requerido a los estudiantes universitarios a que abandonen los campus y la obligación usar mascarilla se ha extendido a todas las paradas de transporte público. Además, se ha prohibido el consumo de alcohol en espacios públicos y se ha limitado a seis el número de personas que pueden reunirse en interiores.



Croacia

Croacia ha registrado en las últimas 24 horas un total de 748 nuevos casos de covid-19, marcando así un nuevo récord desde que estalló la pandemia en marzo. Ese nuevo máximo supone un gran salto de contagios diarios respecto al máximo anterior, de 542, registrado el pasado día 8.



Entre los 3 210 casos activos hay 441 personas hospitalizadas, 27 de ellas en cuidados intensivos. Con los últimos cuatro fallecidos, son ya 334 las personas que han muerto debido a la pandemia en esta país de 4,5 millones de habitantes.



Portugal

El aumento de los contagios, que superan la media de 1 000 diarios durante la última semana, y los brotes en distintas universidades del país han prendido la alerta en Portugal.



Portugal, hasta ahora considerado un ejemplo en la gestión de la enfermedad, asiste desde hace semanas a una aceleración de los contagios -1 208 nuevos infectados y 16 muertos el martes- y suma 89 121 casos y 2 110 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia.



Los hospitales denuncian que están alcanzando su capacidad máxima y los expertos recomiendan el uso de mascarillas en espacios públicos abiertos y piden reforzar el sistema sanitario con estudiantes de los últimos cursos de medicina. Los contagios han alcanzado al Gobierno; tras confirmarse el positivo del titular de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior, Manuel Heitor, tres ministros y un secretario de Estado permanecen en cuarentena.