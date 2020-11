Europa pagará menos que EE.UU. por la vacuna de Pfizer, según el acuerdo inicial

La Unión Europea ha llegado a un acuerdo por el que inicialmente pagará menos que Estados Unidos por la vacuna contra el covid-19 de Pfizer , dijo un alto cargo de la UE a Reuters después de que el bloque anunciase que se ha asegurado un acuerdo por hasta 300 millones de dosis.

El fármaco experimental, desarrollado en conjunto con la alemana BioNTech , va primero en la carrera mundial para producir una vacuna contra el coronavirus, después de que el lunes 9 de noviembre del 2020 datos provisionales de un ensayo clínico a gran escala mostrasen que es eficaz en más del 90% contra la enfermedad covid-19.



En virtud del acuerdo de la UE, 27 países europeos podrían comprar 200 millones de dosis, con una opción adicional sobre otros 100 millones de dosis.



El bloque pagará menos de USD 19,50 por inyección, dijo a Reuters un alto cargo de la UE que participa en las conversaciones con los fabricantes de vacunas, y añadió que eso refleja en parte el apoyo financiero prestado por la UE y Alemania para el desarrollo del fármaco.



El funcionario solicitó el anonimato ya que los términos del acuerdo son confidenciales.



Estados Unidos acordó pagar USD 19,50 dólares por inyección para 100 millones de dosis, un volumen menor que el de la UE. Pero tiene la opción de comprar otros 500 millones bajo términos que se negociarán por separado y el precio que pagará por estas no está claro.



BioNTech señaló esta semana que el volumen del pedido afectaría al precio por dosis en el mundo desarrollado y dijo que diferenciaría el precio entre países o regiones para su potencial vacuna.



El alto cargo de la UE dijo que el bloque había acordado un precio más cercano a los USD 20 dólares que a los USD 10 dólares, pero se negó a dar una cifra precisa.



Pfizer y BioNTech no quisieron hacer comentarios sobre el precio. Un portavoz de la Comisión Europea, que negocia acuerdos de vacunas en nombre de los estados de la UE, también se negó a hacer comentarios.



En junio, el Banco Europeo de Inversiones, el brazo financiero de la UE, concedió un préstamo de 100 millones de euros (USD 118 millones) a BioNTech para el desarrollo y la fabricación de su vacuna covid-19, que fue sucedida en septiembre de una financiación de 375 millones de euros del Ministerio de Investigación de Alemania.



"Con este cuarto contrato estamos consolidando una cartera de candidatas a vacunas extremadamente sólida, la mayoría de ellas en fase avanzada de ensayo", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al anunciar el acuerdo con Pfizer.



La UE ya ha firmado acuerdos de suministro con AstraZeneca , Sanofi y Johnson & Johnson para sus vacunas experimentales COVID-19, y está negociando con Moderna , CureVac y Novavax para asegurarse sus vacunas.



Bajo los acuerdos de la UE con los fabricantes de vacunas, el bloque ofrece un pago inicial no reembolsable a las empresas a cambio del derecho a reservar dosis que los estados de la UE podrían comprar a un precio preacordado si la vacuna es aprobada como efectiva y segura por el regulador de medicamentos de la UE.

La Comisión no reveló el pago inicial hecho a Pfizer y BioNTech.