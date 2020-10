Europa supera los diez millones de casos de coronarivus

LEA TAMBIÉN

Europa superó los diez millones de casos de coronavirus y ahora tiene la incidencia más alta desde que empezó la pandemia, con 1,5 millones de contagios reportados en los últimos siete días, reveló el director de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge.

Si se toma en consideración la incidencia de los últimos 14 días, ésta supera los 200 casos por cada 100 000 habitantes en la mayoría de países europeos.



En la misma línea, las hospitalizaciones han aumentado hasta niveles que no se veían desde los meses de marzo y abril, con más de 10 por cada 100.000 habitantes en una tercera parte de países del continente, detalló el responsable.



En una reunión virtual con ministros de Salud europeos, Kluge también confirmó que la mortalidad ha dado un salto y que ha aumentado en un 32 % en la última semana.



"El virus volvió a circular entre personas mayores y grupos de riesgo; ya no es cierto que la propagación se limite a los jóvenes", aseguró.



A pesar de los diez meses transcurridos desde que se detectó el coronavirus, el director de la OMS para Europa dijo que los sistemas de diagnóstico no están siendo capaces de seguir el paso en un contexto de transmisión del coronavirus a gran velocidad.



“Europa es una vez más el epicentro de la pandemia. Aunque puedo sonar alarmista, debo expresar nuestra gran preocupación y asegurarles de que estaremos a su lado para apoyarlos de la mejor manera que podamos”, dijo Kluge a los ministros.



A los responsables de la Sanidad, el representante de la OMS les dijo también que si en marzo pasado la preocupación se centraba en la disponibilidad de las unidades de cuidados intensivos, de respiradores mecánicos o de equipos de protección, ahora la gran inquietud gira en torno al personal sanitario.



“Nuestro personal está agotado, la gente está quemada”, alertó.



Pidió a los políticos que hagan gestos con los trabajadores de la Sanidad, como compensarles por las vacaciones o días libres que no pudieron tomarse o permitirles que los utilicen el próximo año.



También abogó por que se les dé acceso a servicios de apoyo, en especial psicosociales, y que éstos se extiendan a sus familias.