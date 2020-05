Europa acelera el desconfinamiento por el coronavirus entre temores de un rebrote en Asia

LEA TAMBIÉN

Europa acelera este viernes 29 de mayo del 2020 su desconfinamiento mientras la pandemia del coronavirus continúa avanzando en América, con más de 1 000 muertos en 24 horas en Estados Unidos y Brasil, y en Asia aumenta la preocupación por un rebrote.

En cinco meses desde que en diciembre el covid-19 apareció en Wuhan (China) hasta finales de mayo, la enfermedad mató a unas 360 000 personas e infectó a más de 5,8 millones, según cifras oficiales, probablemente muy inferiores a la realidad.



El impacto del virus también ha sido letal para la economía mundial.



En Francia, el constructor de automóviles Renault anunció la supresión de unos 15 000 puestos de trabajo en todo el mundo, 4 600 de ellos en Francia. También indicó que “adaptará” sus capacidades en Rusia y suspenderá sus proyectos en Marruecos y Rumania.



Su socio japonés Nissan ya anunció ayer, 28 de mayo, que cerrará su planta en Barcelona (España) y suprimirá un 20% de sus capacidades hasta 2023.



Por su parte los PIB de Italia y Francia retrocedieron ambos un 5,3% en el primer trimestre como consecuencia de la pandemia, según datos publicados este viernes 29 de mayo.



Europa, duramente afectada con 175 760 fallecimientos en total por dos millones de casos, continúa su desconfinamiento tras la ralentizacion de la propagación del virus.



Las fronteras exteriores de la Unión Europea siguen cerradas y las fronteras interiores reabrirán progresivamente.



En este mundo globalizado, el cierre de las fronteras ha supuesto un revés en las relaciones personales.



“Es realmente duro no poder sentir físicamente ninguna intimidad, ni simplemente darse un beso y un abrazo”, dijo a la AFP Melinda Schneider, una canadiense de 26 años, que no ha podido reunirse con su compañero danés desde hace más de cuatro meses.



Vuelve el fútbol



En un intento de recuperar la normalidad, Austria vuelve a abrir sus hoteles e infraestructuras turísticas y Turquía reabre parcialmente sus mezquitas.



En el Reino Unido, escuelas y comercios podrán abrir a partir del lunes 1 de junio. En Francia los museos, parques y cafés abrirán el martes 2 (en el caso de París, sólo se podrá consumir en las terrazas) y se podrá viajar a más de 100 kilómetros de su casa.



También vuelve el fútbol. Alemania reanudó el campeonato a mediados de mayo y España, Inglaterra e Italia anunciaron el jueves que harán lo mismo.



Para la Premier League, la más seguida del mundo, habrá que esperar hasta el 17 de junio, después de la Liga española (semana del 8 de junio) y justo antes de Italia (20 de junio).



Preocupación en Brasil



En el continente americano el nuevo coronavirus sigue haciendo estragos, con más de 1 000 muertes en 24 horas en Estados Unidos y Brasil.



Estados Unidos, el más afectado del mundo con más de 1,7 millones de casos, registró menos de 700 muertes diarias durante tres días pero la curva volvió a subir el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo, con respectivamente 1 401 y 1 297 muertos.



El país rebasó la cifra simbólica de 100 000 fallecidos y, el jueves, el presidente estadounidense Donald Trump dio el pésame a las familias de las víctimas del virus.



En Pensilvania, el silencio de un parlamentario republicano sobre la contaminación desató el furor de los demócratas.



A diferencia de Nueva York, la ciudad más afectada del mundo, Washington se salvó relativamente del coronavirus y la capital de Estados Unidos comenzaba este 29 de mayo el levantamiento de las restricciones.



Brasil registró su tercer peor día desde el inicio de la pandemia, con 1 156 decesos, con un total de 26 754.



También registró el récord diario de contaminaciones (26 417), por un total que casi llega a las 440 000. En un país donde faltan test, las cifras reales podrían ser 15 veces más importantes, según los científicos.



La crisis sanitaria se acompaña a veces de una crisis alimentaria, como en el nordeste del país.



“En 26 años, nunca había visto tanta gente viviendo angustiada o hambrienta”, dijo Alcione Albanesi, fundadora de la organización benéfica Amigos do Bem. “Todo se ha detenido. Pero el hambre continúa”.



Países como Chile y Perú registraron el jueves 28 de mayo por la noche nuevos récords nacionales, en el primer caso en número de muertos (49) y el segundo en contaminaciones (5 874).



Algunos países tienen mejor situación, como Bolivia (unos 300 fallecidos y 5.400 casos), hasta el punto de que el jueves anunciaron el levantamiento de parte de las restricciones a partir del lunes.



Nuevas restricciones en Corea del Sur



La situación en Asia, que fue el primer continente afectado y que parecía haber dejado atrás el virus, preocupa ante la aparición de nuevos rebrotes.



Corea del Sur, un país considerado hasta ahora un ejemplo en el control de la enfermedad, restableció las restricciones tras haber recuperado la normalidad.



En febrero fue el segundo país más afectado del mundo, por detrás de China.



Después de que los casos se dispararan el jueves, los parques y los museos quedarán cerrados dos semanas y se reducirá el número de alumnos en la zona metropolitana de Seúl.



Los nuevos casos se redujeron este 29 de mayo, hasta 58 frente a los 79 de la víspera, el mayor aumento desde hace casi dos meses.



Por su parte Sri Lanka reactivará las medidas de confinamiento, tras haber registrado su aumento diario más importante, en su mayoría de esrilanqueses que venían de Kuwáit y de marinos de una base cercana a Colombo.