La Eurocámara censura a China, Camerún y Brunei por no respetar los Derechos Humanos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Parlamento Europeo aprobó este 18 de abril del 2019 tres resoluciones que critican a China, Camerún y Brunei por no respetar los derechos fundamentales en aspectos como el respeto a las minorías, la disidencia política o las relaciones entre personas del mismo sexo.

El texto sobre China, aprobado por 505 votos a favor, 18 en contra y 47 abstenciones, reclama a Pekín que acabe con las detenciones arbitrarias de miembros de minorías étnicas como los uigures, kazajos, tibetanos y cristianos, si bien las resoluciones del Parlamento Europeo no condicionan la política exterior europea.



Según las estimaciones de Naciones Unidas, China ha implementado un programa de detenciones extrajudiciales bajo el que mantiene arrestadas actualmente "de decenas de miles a más de un millón" de uigures, una minoría de credo musulmán a los que se les obliga a someterse a una "reeducación" política.



La resolución sobre Brunei, adoptada a mano alzada, condena "enérgicamente" la entrada en vigor en ese país del código penal de la 'sharia', o ley islámica, que introduce la pena de muerte por lapidación para actos consentidos entre personas del mismo sexo, sexo extramarital y aborto, así como la amputación por robo, tanto para adultos como para niños.



En cuanto a Camerún, también a mano alzada, los europarlamentarios piden que las autoridades de ese país dejen de usar la fuerza contra la oposición política, después de que este año las autoridades arrestaran a unos 200 activistas opositores.



Exigieron también al Gobierno de Camerún que confirme que no pedirá la pena de muerte para los activistas y manifestantes, castigo que no se ha utilizado en el país desde 1997.