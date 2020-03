El eucalipto es beneficioso para tratar ciertas afecciones respiratorias, pero ¿sirve para el covid-19?

LEA TAMBIÉN

En estos últimos días se ha multiplicado la venta de ramas de eucalipto en las calles de Quito, sobre todo en los sectores centro y sur. Varios vendedores han salido a ofrecer atados de esta planta medicinal a la que se le atribuyen propiedades desinfectantes y antisépticas con la idea de que puede ayudar a prevenir el covid-19.

Ramas desde USD 0,50 hasta USD 1 se ofrecen “contra el coronavirus”. Los vendedores incluso mencionan que el uso en infusiones sirve purificar el ambiente de la casa.



Según información de la AFP, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el aceite de eucalipto sí es un producto usado en tratamientos para combatir la tos, asma, bronquitis y otras afecciones de las vías respiratorias.



Además, previene infecciones respiratorias producidas por el virus de la influenza y están comprobadas sus características antibacteriana y fungicida.



Sin embargo, no hay estudios científicos que prueben que esta planta puede servir para prevenir el covid-19, explica César Delgado, médico neumólogo y jefe de servicios de neumología del Hospital Metropolitano.



Señala que en redes sociales circula información de que los componentes de esta planta ayudarían a combatir el virus, pero no hay investigaciones científicas oficiales que lo comprueben. “Al ser un virus nuevo hay muchas cosas que aún no conocemos”, añade.



Delgado dice que hay casos en los que haciendo inhalaciones de la infusión de esta planta se alivian ciertos síntomas respiratorios. A unas personas les puede aliviar pero a otras empeorar, sobre todo si tienen enfermedades crónicas como el asma o el EPOC, dice. Por eso enfatiza en que antes de cualquier uso medicinal casero se debe consultar con un profesional.



Para Ana María Gómez, médico especialista en enfermedades infecciosas, es importante diferenciar los tipos de medicina que existen y entender que la medicina convencional es la que está comprobada por la ciencia para lo cual se ha pasado por estudios clínicos de años. La medicina complementaria y alternativa puede ser parte de tratamientos pero siempre y cuando se analice con los especialistas los efectos positivos o negativos que tendría, y si se tiene un sustento de su efectividad.



Gómez, explica que se ha estudiado el efecto antimicrobiano del eucalipto, y que es efectivo sobre bacterias pero aquello no está relacionado al nuevo virus.



Hay otros elementos que también se han propuesto para prevenir o curar el virus basados en la medicina china como el uso de jengibre o infusiones de té, pero la especialista añade que “no hay ninguna terapia natural que tenga efectividad comprobada ante este virus”.



Gómez recalca que la mejor forma de prevenir es no exponerse al virus, que se logra con el aislamiento social y el constante lavado de manos y desinfección de superficies.