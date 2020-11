Miles de personas huyen de conflicto en Etiopía, continúan enfrentamientos con el norte del país

Refugiados etíopes huían el miércoles 11 de noviembre de 2020 hacia Sudán mientras las tropas federales del primer ministro Abiy Ahmed se enfrentaban a efectivos bien armados de la región de Tigray y había convocadas protestas contra los líderes del norte en la vasta nación del Cuerno de África.

Debido al corte de las comunicaciones y la restricción a la presencia de extranjeros, no estaba claro cómo progresaba la ofensiva de Abiy contra los gobernantes del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés).



No obstante, fuentes de seguridad y medios locales han reportado cientos de muertes en el montañoso estado de más de 5 millones de habitantes, donde aviones de combate federales han estado atacando depósitos de armas, mientras los soldados luchan sobre el terreno.



Ambos bandos se han atribuido victorias. Las tropas federales dijeron que lograron poner a resguardo un aeropuerto y los efectivos de Tigray afirmaron que derribaron un caza, aunque no es posible verificar la información. Sin embargo, el gobierno confirmó que las fuerzas del TPLF controlan un complejo militar del poderoso Comando Norte en la capital de Tigray, Mekele.



Ante la profunda antipatía existente entre los habitantes de Tigray y Abiy -del grupo étnico mayoritario Oromo- y las graves fricciones étnicas en otras partes de Etiopía, existe el temor a una guerra civil y efectos colaterales que puedan desestabilizar más a la región del Cuerno de África.



Etiopía selló un acuerdo de paz con la vecina Eritrea hace dos años, por el que Abiy ganó el Premio Nobel de la Paz en 2019, pero ambos gobiernos tienen desacuerdos desde hace tiempo con las fuerzas del TPLF. El gobierno de Abiy también tiene tropas desplegadas en Somalia, donde ayuda a combatir la insurgencia islamista.



Fuentes de Naciones Unidas dijeron a Reuters que el conflicto de Tigray ya ha provocado el desplazamiento de entre 6 000 y 7 000 personas por la frontera hacia Sudán, que teme que el número de refugiados se dispare. "La cifra no deja de crecer", dijo Alsir Khaled, funcionario de la comisión de refugiados sudanesa.



Abiy, que con 44 años es el líder más joven de África, lanzó una ofensiva en Tigray la semana pasada después de acusar al Gobierno local de atacar una base militar federal en el sector.