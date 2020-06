Estudio en pueblo italiano completo encuentra que 40% casos de covid-19 eran asintomáticos

LEA TAMBIÉN

Un estudio sobre infecciones de coronavirus que cubrió casi la totalidad de la población de Vò, pueblo en confinamiento del norte de Italia, encontró que el 40% de los contagios no mostraban síntomas, lo que sugiere que los casos asintomáticos son importantes en la propagación de la pandemia.

El estudio, dirigido por un científico de la Universidad de Padua y el Imperial College de Londres, además entregó evidencia de que los tests masivos combinados con aislamiento de los casos y confinamiento de las comunidades pueden detener rápidamente los brotes locales.



"Pese a las transmisiones generalizadas y 'silenciosas', la enfermedad se puede controlar", afirmó Andrea Crisanti, virólogo y académico de Padua e Imperial que codirigió el trabajo. "Revisar a todos los ciudadanos, tengan o no síntomas, aporta una forma de (...) evitar que los brotes se salgan de control".



Crisanti se ha vuelto una suerte de celebridad en Italia por aconsejar las pruebas masivas antes de que se volviera una guía oficial de la Organización Mundial de la Salud.



Vò, que tiene una población de casi 3 200 personas, fue puesta inmediatamente en cuarentena por 14 días tras sufrir la primera muerte por COVID-19 de Italia, el 21 de febrero.



Durante esa quincena, los investigadores le hicieron pruebas a la población para detectar la presencia de SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el covid-19.



Un análisis de los resultados, publicados el lunes en la revista Nature, mostró que al inicio del confinamiento un 2,6% de la población de Vò -73 personas- era positivo. Luego de dos semanas, sólo 29 personas dieron positivo.



Ambas veces, un 40% de los casos positivos no mostró síntomas. Pero como todos los casos del virus detectados -con síntomas o no- estaban en cuarentena, eso ayudó a frenar el avance de la enfermedad, suprimiéndolo efectivamente en unas cuantas semanas, afirmaron los investigadores.



Crisanti dijo que el éxito de las pruebas masivas en Vò además guió la política de salud pública general en la región de Véneto, donde había tenido "un impacto tremendo en el curso de la epidemia" allí en relación a otras regiones.