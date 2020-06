Científicos hallan partículas de covid-19 en aguas servidas de Quito

LEA TAMBIÉN

Investigadores de la Universidad UTE encontraron al virus SARS-COV-2, causante de covid-19, en aguas servidas de la capital de Ecuador. Con el apoyo del Municipio de Quito se recolectaron muestras de agua residual proveniente de una de las parroquias más afectadas por la enfermedad.

Después de procesarlas se detectaron tres genes específicos del virus mediante la técnica de prueba RT-PCR (las que se aplica a las personas) y determinaron el número de partículas virales por litro de agua residual. Estos datos, junto con otras variables, fueron procesados.

El proyecto es coordinado por el Centro de Investigación Genética y Genómica (CIGG) y el Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología Clínica (Cispec), en colaboración con la Empresa de Agua Potable y la Unidad Técnica de Genética y Molecular del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM).



Los investigadores indicaron que a pesar de existir una posible transmisión fecal-oral del covid-19, no existe evidencia de que los virus detectados en las aguas servidas sean infecciosos.



El SARS-CoV-2 se detectó molecularmente en varios tejidos y secreciones humanas, y algunos estudios encontraron su material genético en las heces de pacientes diagnosticados. Este proyecto permite estudiar la circulación del virus en la población que procede no solo de pacientes con síntomas sino también de pacientes asintomáticos que quizá no han sido rastreados. Esto, para los académicos de la UTE, resulta de vital importancia dado que las estadísticas mundiales reportan que, de un total de infectados, 70% presentan síntomas (55% moderados, 10% severos y 5% críticos) y 30% son asintomáticos.

Así, los especialistas calcularon que el número de contagios fue entre el 64 y 70% más de lo reportado oficialmente para la parroquia en análisis, cuyo nombre no fue mencionado. Según los investigadores, estas cifras eran las esperadas porque los datos oficiales provienen de pruebas realizadas solo a pacientes sintomáticos, existen muestras en espera de procesamiento y se mantiene una demora en la entrega de resultados. "Esto debe ser tomado con cautela ya que mundialmente no existen suficientes investigaciones sobre la carga viral expulsada en heces de pacientes diagnosticados".

Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.



Sin embargo, para la UTE, este análisis es una herramienta más para poder calcular indirectamente el número de personas infectadas en una población, que presenta síntomas como los que son asintomáticos.



Santiago Guerrero, de la UTE, señala que algunas investigaciones demostraron que la proporción de partículas virales que pueden resultar infecciosas es muy baja en secreciones respiratorias y nula en heces. Independientemente de su nivel de infectividad, "la investigación sigue en curso con el fin de desarrollar una herramienta adicional de vigilancia epidemiológica que aporte al manejo de esta pandemia".

Hasta ayer, miércoles 24 de mayo del 2020, 6 279 casos de covid-19 se confirmaron en Quito; 8 227 se descartaron. Se han tomado en total 19 708 muestras. Varias parroquias del sur de la ciudad concentran el mayor número de contagios.