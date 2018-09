Estudiantes de la Universidad Central realizan plantón por problemas para matricularse

LEA TAMBIÉN

“Rector escucha, estudiantes en la lucha”, “No podemos matricularnos”, “No hay cupos para idiomas”. Esas fueron algunas de las consignas, que gritaron y que plasmaron en cartulinas los estudiantes de la Universidad Central que protagonizaron un plantón fuera del Rectorado.

La mañana de este viernes 14 de septiembre, un grupo de universitarios, con dirigentes de facultades a la cabeza, protestó en busca de respuestas. El problema ocurre porque el próximo miércoles 19 de septiembre empezará el semestre. Y, según cuentan los chicos, buena parte de compañeros desde primer semestre en adelante, ha tenido problemas para matricularse. Esto se hace digitalmente.



Christian Chávez es el presidente de la filial de Quito de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE). También es alumno de la Central y se quejó porque pese a enviar varios oficios al Rector, no han tenido respuestas claras.



“Hay al menos 10 mil estudiantes afectados”, aseguró Chávez, quien contó que no se les ha garantizado cupos a chicos que empiezan el primer semestre y a los de cursos superiores. “Las autoridades dicen que todo está bien. La universidad nos quiere obligar a tomar horarios inconvenientes, a salir a las 22:00 de clases; algunas madres y padres de familia (que son estudiantes) no pueden abandonar sus trabajos. Y hay compañeros que no logran tomar ciertas materias. Acceder a un cupo en Idiomas es muy difícil”.



Según datos oficiales, en la Universidad Central estudiaron 35 809 jóvenes, en el período 2017- 2018. Es el mayor centro de estudios universitarios en la Sierra. Este periódico intentó obtener una versión de las autoridades. Se nos indicó que luego de una reunión en el Rectorado, Susana Cadena, directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se referirá al tema.