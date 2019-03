Estudiantes de escuelas y colegios que sirvan de recintos electorales no tendrán clases el 25 de marzo de 2019

LEA TAMBIÉN

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) evaluaron el segundo simulacro general que se efectuó con miras a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Este lunes, 18 de marzo del 2019, Diana Atamaint, titular del ente electoral, calificó como positivo el segundo ensayo técnico, en el que se puso a prueba el sistema de transmisión con el 100% de actas.



Se anunció que hubo inconvenientes en Los Ríos, donde no se pudo acceder a ocho recintos debido a las lluvias. Y en Guayas, donde se registró un problema con un generador eléctrico en la delegación electoral.



Según Atamaint, entre las 20:00 y 20:30 del domingo 24 de marzo se empezará la transmisión de los primeros resultados correspondientes a alcaldes. Agregó que la ciudadanía podrá revisar en la web del CNE el avance del procesamiento de las actas de escrutinio.



Sobre cuánto tardará el escrutinio en las juntas receptoras del voto (JRV), Atamaint no dio un promedio, pero dijo que será "mucho tiempo". En esa línea, adelantó que el Ministerio de Educación emitirá un "acuerdo" para que las clases se suspendan en las instituciones educativas que servirán como recintos electorales.



Esto, según Atamaint, para no ocasionar molestias a los estudiantes y retirar la logística que se usará en los comicios.



En cuanto a los servidores públicos que estarán en las mesas de votación, dijo que se solicitó que se active una suerte de compensación, para que no asistan a laborar el lunes 25 de marzo.



Sobre los estudiantes universitarios, que conforman el 75% de los miembros de las JRV, dijo que cada institución de educación superior deberá definir si al día siguiente los alumnos tienen justificación para no asistir, tomando en cuenta que el conteo de votos será extenso.



José Cabrera, consejero del CNE, dijo que en la sesión del Pleno del martes 19 de marzo se prevé aprobar el reglamento para contabilizar los votos nulos en la elección del Cpccs. Agregó que existen propuestas de diferentes y se deberá llegar a un acuerdo.