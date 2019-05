Internos rotativos de 'U' de Ambato protestaron por posible reducción del reconocimiento económico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los estudiantes e internos rotativos de las facultades de Medicina de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) y Uniandes protestaron en las calles de la capital de Tungurahua este jueves, 2 de mayo del 2019. Los alumnos, docentes y autoridades rechazaron la posibilidad de que se confirme la validez del acuerdo interministerial MDT-MSP- 2019 entre las carteras de Trabajo y Salud Pública.

El documento, que circuló entre gremios médicos y estudiantiles, así como entre autoridades de la U. Central habla de la reducción del reconocimiento económico que reciben los estudiantes de internado rotativo de Medicina, Enfermería, Obstetricia y Nutrición. Donde se detalla que para Medicina y Obstetricia el valor a recibir es de USD 394, mientras que para Enfermería sería de USD 295 y para Nutrición, de USD 197.



“Esta medida inconsulta e inconstitucional afectará en la economía de los internistas rotativos. Algunos jóvenes sobreviven en condiciones extremas con la ayuda de este bono que reciben trabajando más de 60 horas”, aseguró Galo Naranjo, rector de la UTA y presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (Asesec).



En la facultad de Medicina del ‘Alma Mater Ambateña’ se preparan 3 600 alumnos y cuenta con 150 internos rotativos. Los profesionales realizan las prácticas en los Hospitales de Ambato, Latacunga, Riobamba y Tena. Además de centros y sub centros de salud de las provincias de la Sierra centro.



“Se está violentando normas constitucionales y no lo vamos a permitir. Hemos llamado a una reunión de urgencia a los rectores y directores de las carreras de medicina del país para analizar este tema”, aseguró Naranjo.



La marcha recorrió la avenida Cevallos hasta los exteriores de la Gobernación de Tungurahua. La protesta se realizó entre gritos y consignas contra los ministerios. "Dónde están que no se ven los Ministros sin interés" y "dónde están que no se ve el ministerio sin interés". Incluso recibieron el apoyo de comerciantes y conductores que se encontraban a lo largo de la avenida Cevallos.



“Es una burla y una falta de respeto. Tenemos que pagar vivienda, comida y otros rubros. No aceptamos estas medidas”, aseguró la internista de nutrición y dietética de la UTA, María Belén Guerra.



Las autoridades estudiantiles y representantes de los alumnos se reunieron con el Gobernador de Tungurahua. Allí se plantaría la inconstitucionalidad de dicho decreto.



EL COMERCIO, desde ayer, miércoles 1 de mayo, espera la respuesta del Ministerio de Salud. Esta mañana, su Directora de Comunicación dijo que han empezado a dialogar con los estudiantes. Repitió que no se trata de un sueldo sino de un estipendio o retribución económica. No dio más detalles.