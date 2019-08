Seis estudiantes heridos en ataque a hachazos dentro de escuela de Brasil

LEA TAMBIÉN

Seis estudiantes resultaron heridos este miércoles 21 de agosto de 2019 luego de ser atacados a hachazos por un joven al interior de una escuela en Charqueadas, un municipio ubicado en la región metropolitana de Porto Alegre, en el sur de Brasil, informaron fuentes oficiales.

Informaciones preliminares de las autoridades señalan que el joven, de unos 17 años, entró al Instituto Estadual de Educación Assis Chateaubriand en la tarde de hoy e intentó prender fuego a uno de los salones de clase y luego atacó con el hacha a estudiantes que iban saliendo del recinto, hasta que, al ser desarmado por un profesor, escapó.



De acuerdo con el Hospital de Charqueadas, las cuatro niñas y los dos niños que resultaron heridos por los ataques con hacha y cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 14 años fueron dados de alta.



"Todos los estudiantes presentaron heridas superficiales y ninguno necesitó de cirugía", confirmó el hospital en un comunicado.



Alumnos que presenciaron el ataque en el centro educativo relataron a medios locales que un profesor consiguió quitarle el hacha de las manos al atacante, pero el joven logró huir.



No obstante, horas después, la Policía Militarizada dijo que había capturado a un sospechoso de haber sido el autor de los hechos, según confirmó el vicegobernador y secretario de Seguridad Pública del estado de Río Grande do Sul, Ranolfo Vieira Junior.



Según testimonios de los alumnos, el agresor entró por la parte de atrás de la escuela y prendió fuego a una botella que luego lanzó dentro del salón, explicó el jefe del Departamento de Bomberos Voluntarios, Maurico Naatz.



Hasta el momento las autoridades desconocen el vínculo del joven con la institución educativa, que canceló la jornada escolar de este miércoles y anunció que mañana no habrá clases.



El ataque de hoy se produce cuatro meses después de la matanza en una escuela de Suzano, un municipio a 60 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo, que dejó 10 muertos y 11 heridos, y que fue perpetrada por dos tiradores que tras cometer la masacre se quitaron la vida.



Según las autoridades, el móvil de la matanza respondió únicamente a las ansias de reconocimiento y notoriedad por parte de los autores.



La tragedia de Suzano guarda semejanzas con la ocurrida en el Columbine High School de Estados Unidos, episodio del que se cumplirán veinte años el próximo 20 de abril y que también fue cometido por dos alumnos de esa institución.