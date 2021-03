55 979 personas quedaron fuera del Examen de Acceso a la Educación Superior, ¿qué dicen los estudiantes?

Este 24 de marzo del 2021 está previsto que se rinda el Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES), correspondiente al primer semestre del 2021. Un total de 266 230 personas se inscribieron para la evaluación con la que buscan un cupo en universidades e institutos del Ecuador. Sin embargo, este miércoles la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) informó que rendirán la prueba 210 251 personas. Es decir que 55 979 quedaron fuera.

Únicamente las personas que realizaron el simulacro podrán rendir el examen, dijo el titular de la Senescyt, Agustín Albán, en un video difundido en las redes sociales de la Secretaría. El proceso estaba previsto para el sábado 20 de marzo. Ese día solo lo realizaron 166 874 participantes del total de inscritos para el examen, por lo que el lunes 21 volvió a estar habilitada la plataforma para que lo realicen quienes no accedieron.



“Senescyt ha fortalecido el sistema para la toma del examen y convocó a un simulacro obligatorio. A través de este las personas pudieron validar su usuario y contraseña, familiarizarse con la plataforma, practicar las preguntas, verificar su conexión a Internet y estar listos para el proceso”, señaló Albán.



En redes sociales jóvenes y sus familiares manifiestan que no pudieron ingresar a la plataforma para realizar el simulacro desde el sábado 20 de marzo. Tras la difusión del video de este miércoles por parte de la Senescyt también lo reiteraron.



“Mi hijo por problemas con el servidor de Internet no pudo hacer el simulacro. Y aún yendo a pagar a un cibercafé tampoco. La página no cargó nunca. Y además para entrar el recibimiento biométrico tampoco se podía. ¿Que hago ahora?, respondió un usuario de Twitter al secretario Albán.



“No se abrió el simulador, no es justo”, dijo otro internauta.



Asimismo, otro usuario de Twitter escribió: “qué solución nos da para las personas que no pudimos terminar el simulacro porque se fue la luz algunas partes de Guayaquil a las 10:00 y vino en dos horas la luz. Yo quiero terminar mi simulacro”



Para garantizar un proceso en igualdad de oportunidades, dijo el secretario, 12 190 personas que señalaron no contar con computador, servicio de Internet o cámara en sus domicilios rendirán el EAES en sedes, con todas las medidas de bioseguridad.



Además señaló que con el fin de evitar intentos de copia se implementaron medidas de seguridad como, por ejemplo, el reconocimiento facial, por lo que es obligatorio contar con la cámara encendida todo el tiempo.



Tampoco está permitido duplicar, proyectar o realizar capturas de pantalla. “Por favor no copien, no plagien. La honestidad es la base de una carrera exitosa”, enfatizó Albán.