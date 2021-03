Este 24 de marzo estudiantes rinden el  examen de acceso a la universidad; esto está prohibido durante la evaluación

Los estudiantes que quieran ingresar a la universidad deberán rendir este miércoles, 24 de marzo del 2021, el Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES) correspondiente al primer período académico del 2021.

Esta evaluación se desarrollará 100% en línea y, además, contará con sedes presenciales equipadas con computador, cámara y acceso a Internet para los 12 190 jóvenes que así lo solicitaron.



Según el titular de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), Agustín Albán, en total 266 230 personas rendirán el examen de acceso a la universidad en esa fecha.



El aplicativo del EAES cuenta con varios mecanismos de seguridad que pueden identificar cualquier intento de copia por lo que la Senescyt informó este 23 de marzo en sus redes sociales el funcionamiento y lo que está prohibido durante el proceso:



- La aplicación realiza reconocimiento facial antes, durante y después del examen, es decir graba el examen por lo que está prohibido apagar, tapar y desconectar la cámara.



- También está prohibido que el estudiante se levante mientras rinde la evaluación, use gorra, capucha o gafas.

