Estudiantes continúan denunciando acoso en la Universidad Central

El caso de Cristina Álvarez, estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad Central, fue el punto de partida para que salgan a la luz denuncias de acoso en otras facultades. Su historia fue llevada a la Fiscalía.

El pasado jueves 18 de octubre del 2018, Cristina tenía que rendir su testimonio pero fue suspendido porque el docente implicado no se presentó.

Estudiantes realizaron un plantón para manifestar el apoyo a Cristina y promover que se tomen acciones para evitar el acoso sexual en predios universitarios. Álvarez denunció una supuesta mala actuación por parte de la Universidad Central porque no se ha dado tratamiento oportuno a las denuncias ni se tienen cifras reales de los casos.



“Se habla de que son nueve denuncias que se han presentado en la universidad, pero solo en mi caso hay más de 15 personas que han sido víctimas del mismo profesor”, apuntó Álvarez.



Además señaló que la única docente que dio un testimonio a favor de su caso, fue separada de la universidad.

El pasado 4 de octubre, otro grupo de estudiantes realizó una protesta por un caso de acoso sexual en la Facultad de Ciencias Médicas. Un docente fue denunciado por solicitar pasar momentos íntimos o besos con las chicas a cambio de puntos.



En este caso, el docente fue separado de la cátedra pero no suspendido de su actividad. La próxima semana se tratará en el Consejo Universitario de la Central para establecer si se concreta o no la sanción, basados en las pruebas de la investigación. Esto lo informó Nilka Pérez, directora del departamento de Bienestar Universitario.



Ella indicó que desde que se aprobó el protocolo para manejo de casos de acoso sexual, (diciembre del 2017), al departamento de Bienestar Estudiantil han llegado siete denuncias. Cinco de ellas ya procesadas y con la sanción de destitución del docente. Otras dos denuncias están en proceso, entre ellas el caso de Medicina.



Pérez señaló que la universidad está trabajando en actividades para frenar este problema. Charlas sobre el protocolo y cómo actuar ante el acoso sexual se brindan en las facultades del centro de estudios. También señaló que se ofrece asistencia psicológica y social a la estudiante que denunció el caso en la Facultad de Ciencias Médicas.



Por otro lado, la Universidad es parte de una investigación llevada a escala nacional para establecer las cifras reales del acoso sexual en universidades. Para esto son cinco centros de educación superior en donde se aplicarán encuestas, apuntó Pérez. Aún no hay una fecha establecida para el inicio de las encuestas.



En el caso de Cristina Álvarez se tiene previsto un nuevo llamado a testificar. Sería dentro de 15 días, según indicó la estudiante. También planifican desarrollar un nuevo plantón.