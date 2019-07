8 521 estudiantes de la campaña Todos ABC se graduaron como bachilleres

LEA TAMBIÉN

Carlos Carrera Real tiene 66 años. A los 64 se presentó la oportunidad de culminar sus estudios básicos. Cuenta que cuando fue adolescente no pudo concluirlos porque tenía que trabajar, pero este martes 30 de julio del 2019 se convirtió en uno de los 8 521 estudiantes de la Campaña Todos ABC, del período 2017-2019, que se graduaron como bachilleres.

“Ha sido un gran reto ser estudiante al mismo tiempo que esposo, padre y abuelo. Sin embargo, es justamente por ellos, mi familia, por quienes estoy ahora aquí, con la satisfacción de haber cumplido ese pendiente que no me permitía mi desarrollo personal”, dijo el nuevo bachiller.



La campaña impulsada desde el Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos inició en septiembre del 2017, con el objetivo de movilizar a la sociedad para alfabetizar, completar la educación básica y dar continuidad a la formación de los ecuatorianos durante toda la vida.



A la graduación de hoy, en la Unidad Educativa Juan Montalvo, de Quito, acudieron la ministra de Educación, Monserrat Creamer y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Este último felicitó a los nuevos bachilleres y señaló que no hay derecho más importante que una educación de calidad, inclusiva y de fácil acceso.



La ministra Creamer dijo que la campaña permite salir adelante a través de la transformación educativa. “Trabajamos para que todo ecuatoriano pueda salir de la escolaridad inconclusa potenciando sus capacidades y habilidades”.



Carmen Rosales, nueva bachiller de 55 años, de la provincia de Manabí, contó que por muchos años se dedicó a trabajar y a atender a su familia. “Me di cuenta de que algo me faltaba, necesitaba completar algo que dejé sin terminar”. Asegura que hoy ve los resultados de su esfuerzo. “Sé que valió la pena, porque he logrado ascender un peldaño más en mi vida, a pesar de todos los obstáculos que encontré en mi camino”.



En el país, desde septiembre del 2017 hasta marzo de 2019, la Campaña Todos ABC ha beneficiado a aproximadamente 254 000 jóvenes y adultos en las ofertas educativas de Alfabetización, Post Alfabetización, Básica Superior y Bachillerato Intensivo.



Actualmente se encuentran en aulas aproximadamente 134 000 estudiantes, en las ofertas educativas de la modalidad semipresencial.

La campaña cuenta con 3 192 docentes capacitados en todo el país. En el período enero - octubre del 2019 hay una inversión de USD 67 millones para dar continuidad a las ofertas educativas extraordinarias intensivas para jóvenes y adultos.