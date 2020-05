¿Qué harán los alumnos de tercero de bachillerato en Sierra y Amazonía, en vez de rendir el examen de grado?

LEA TAMBIÉN

Los estudiantes de tercero de bachillerato podrán elegir entre un listado, con ocho opciones, el tema de su proyecto de grado. Ese trabajo reemplazará al examen Ser Bachiller y les servirá para convertirse en bachilleres en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19. Esa prueba además era el filtro para la obtención de cupos en universidades públicas.

Vicente Pozo, vicerrector del Colegio 24 de Mayo, dijo que la mayoría de las opciones tiene que ver con la emergencia sanitaria. Mencionó que los proyectos podrían ser –por ejemplo– sobre cómo conservar la salud con medidas de prevención o en torno a las formas de sostener a la familia en los momentos difíciles que afronta el país.



Los alumnos del régimen Sierra-Amazonía estudian desde casa y terminarán el año escolar así, el 30 de junio. Por ello, como parte del Plan Educativo covid-19, el Ministerio definió los lineamientos para la evaluación de los futuros bachilleres fiscales.



Ellos harán un proyecto de grado. Para eso recibirán acompañamiento de un tutor, que les ayudará a elaborarlo, entre el 8 de junio y el 8 de julio de este 2020. Y del 9 al 15 de ese mes deberán entregarlo.



En el 24 de Mayo se ha calculado que cada uno de los 70 maestros de bachillerato guiará el proyecto de tres o cuatro estudiantes. Son aproximadamente 270 en tercero de ese nivel.



Desde este lunes 18 de mayo del 2020, los profesores de planteles fiscales reciben capacitaciones por medios virtuales para ser guías de los alumnos de tercero de bachillerato, en la elaboración de sus proyectos de grado.



El Vicerrector del plantel dijo que esperan lineamientos más específicos del Ministerio sobre el procedimiento que se debe seguir para los proyectos, así como para su evaluación.



Hasta el momento -señala- conocen parámetros generales. Por ejemplo, que el trabajo deberá tener introducción, desarrollo y conclusiones. También saben que los alumnos de ciencias deberán hacer un estudio de caso, los técnicos tendrán que realizar un proyecto práctico y los chicos de Bachillerato Internacional, escribir una monografía.



En el régimen Sierra y Amazonía, 116 203 alumnos cursan tercero de bachillerato en este ciclo escolar. De ellos, el 70% está en planteles fiscales.



Zeneida Espín es docente fiscal de alumnos de tercero de bachillerato. Sostiene que todavía no se les ha informado sobre el funcionamiento de las tutorías. Ella recibirá tres capacitaciones en esta semana, durante la tarde, por parte de una editora nacional.



La maestra considera que el proyecto de grado es una alternativa viable en el contexto actual. Ella dicta clases a seis paralelos en último año de secundaria, cada uno con 32 alumnos, en promedio. Calcula que un 10% de ellos podría no necesitar la calificación del proyecto para graduarse.



El Ministerio estableció que se exonerarán de realizarlo los estudiantes que obtengan de 9 a 10 puntos en el cálculo de tres calificaciones: las de octavo, noveno y décimo (30%); primero, segundo y tercero de bachillerato (40%) y participación estudiantil (10%).



En centros particulares tienen diferentes opciones para evaluar a los futuros bachilleres. En esos planteles cuentan con calificaciones obtenidas durante la emergencia sanitaria, ya que los chicos tuvieron clases en aulas virtuales.



En la Sierra y Amazonía, 22 045 alumnos cursan el tercero de bachillerato en instituciones particulares en este ciclo escolar (2019-2020). Además hay otros 10 346 chicos en centros fiscomisionales y 2 898 en municipales.



Carolina Pinzón, rectora de una institución particular de Quito, por ejemplo, dijo que tomarán las monografías como proyecto de grado. Estas ya fueron realizadas por la mayoría de los alumnos. Quienes no la tengan deberán hacer en una investigación corta y también esperan tener exonerados, precisó la docente. En otros planteles, los profesores de otros cursos también colaborarán y serán tutores de los estudiantes de último año.