Estudiante hirió de un balazo a un compañero en un colegio al sur de Chile

Un estudiante de 14 años resultó herido en el cuello este lunes 27 de mayo del 2019 cuando un compañero ingresó a la sala de clases y le disparó con un revólver en un colegio de la ciudad de Puerto Montt, en el sur de Chile, informaron fuentes policiales y las autoridades del establecimiento.

El agresor vestía una chaqueta militar y tenía la cabeza cubierta con una máscara de la serie española 'La Casa de Papel' cuando entró a la sala del colegio Patagonia, en el sector residencial Valle Volcanes de Puerto Montt, a 1 000 kilómetros de Santiago, en la región de Los Lagos, precisaron las fuentes.



"Un menor de 14 años está lesionado, alumno de primero medio. Otro alumno ingresó hasta esta sala y efectuó un disparo", dijo a los periodistas locales el mayor de Carabineros (Policía militarizada) Marcelo Salas.



Mientras los demás colegiales presentes en el aula se lanzaban al suelo, el herido, que no perdió la conciencia tras el ataque, fue atendido en primera instancia por profesores y algunos alumnos y luego fue trasladado al hospital de la ciudad, donde permanece estable, según los médicos.



El ministro del Interior, Andrés Chadwick, que condenó el ataque protagonizado por este alumno en el colegio Patagonia de Puerto Montt, aseguró que hechos como éste justifican la revisión de mochilas de los jóvenes en los recintos educacionales como ha estado sucediendo con los estudiantes del emblemático Instituto Nacional de Santiago.



La polémica revisión aleatoria de mochilas es una medida impulsada por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, en miras a controlar los graves problemas de violencia que se han registrado en ese colegio, situado a dos manzanas del Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo.



Aunque la idea no se ha planteado para ser implementada a nivel nacional, sino que sólo en el Instituto Nacional, el ministro del Interior, justificó y defendió la medida tras lo ocurrido en Puerto Montt.



"Sí, es necesario revisar las mochilas. Es necesario tener mecanismos preventivos y por eso nosotros estamos impulsando y respaldando este tipo de acciones de carácter preventivo para evitar este tipo de situaciones", recalcó Chadwick en declaraciones a los periodistas.



El menor "se encuentra estable en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI), bajo observación. Aún se debe definir si el proyectil será extraído", dijo a medios locales la directora del nosocomio, Mónica Winkler.



Agregó que en principio no presenta daño neurológico y debería tener una evolución positiva.



El autor del disparo, que no pronunció ninguna palabra durante el ataque, escapó pero fue detenido poco después. La dirección del colegio indicó posteriormente que es alumno del mismo curso que la víctima.



Se espera que este mismo lunes comparezca ante un tribunal de justicia para el control de detención.



El arma utilizada por el agresor, un revólver calibre 22, fue recuperada por la Policía, mientras en Santiago, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, dijo que el Gobierno ya está apoyando a la víctima y sus familiares.



"Nuestro programa de apoyo a víctimas está en el lugar contactando a los familiares para poder apoyar a este menor que recibió el impacto en el cuello (...) entendemos que ya fue atendido y no tiene riesgo vital", dijo a los periodistas.



Los padres de los alumnos llegaron al colegio para retirar a sus hijos luego del incidente.



"Es triste, difícil ver a la gente llorando, la gente desesperada, la tristeza de las personas. Nuestro profesor trató de mantener la situación en control, pero después se notaba mucho la gente llorando", dijo a la salida otro alumno del establecimiento.