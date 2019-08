Estrés, párkinson, esclerosis... ¿Qué le pasa a Angela Merkel?

LEA TAMBIÉN

Frío, párkinson, esclerosis múltiple... Los temblores de la canciller alemana, Angela Merkel, han suscitado numerosas teorías en medios de todo el mundo, mientras ella asegura que su estado de salud es bueno, sin dar muchas explicaciones.

En Alemania, donde la mayoría de los ciudadanos considera que se trata de un asunto privado de la canciller (así lo ve un 80 % de los encuestados en el último Politbarometer de la televisión pública ZDF, del 19 de julio), las redes sociales hablan de las posibles causas, algunas aventuradas y poco fundamentadas.



Los temblores de Merkel, en tres actos



La primera vez fue el 18 de junio en Berlín. Merkel se encontraba junto al nuevo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un desfile cuando la líder alemana sufrió durante varios minutos unos repentinos e incontrolables temblores en todo el cuerpo. La propia canciller aclaró más tarde en una rueda de prensa que simplemente había sufrido una deshidratación tras pasar varias horas en pie, sin beber y a más de 30 grados.



Sin embargo, esto se repitió el 27 de junio en otro acto público junto al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y el 10 de julio, durante la recepción en Berlín al primer ministro de Finlandia, Antti Rinne.



Merkel achacó este nuevo episodio a que todavía estaba procesando los primeros temblores y aseguró encontrarse "muy bien". Al día siguiente, permaneció sentada mientras sonaba el himno en otro acto oficial.





Párkinson y teorías alternativas



Aunque más comedidos que los internacionales a la hora de abordar el problema de salud de la canciller, los medios alemanes se han aventurado a diagnosticar el mal de Merkel, en medio de un debate sobre si esta debería dar más información o no sobre lo que le aqueja.



Se menciona el frío, el estrés asociado a las responsabilidades del cargo e incluso el cáncer, pero el "párkinson" es la posible causa de la que más se habla en internet.



Otra explicación alternativa, apuntada por medios sensacionalistas como 'Bild' y mensajes en grupos y cuentas de redes sociales vinculadas a la extrema derecha, es que los temblores son desencadenados por el himno alemán.



El canal de Youtube "Schattenzeit", conocido en Alemania por sus virales teorías conspiranoicas, ha publicado un vídeo titulado "¡Merkel se derrumba con el himno nacional! Las imágenes hablan más que las palabras" que cuenta con casi 200 000 reproducciones.



En él, se asegura que los temblores están relacionados con una supuesta aversión al himno nacional - que sonaba dos de las tres veces que se vio a la canciller temblando en público-, y los partidos ultraderechistas alemanes lo han propagado en redes para alimentar su discurso "anti-merkel".



Lo que dicen los expertos



Los médicos consultados advierten de que es muy atrevido y arriesgado realizar un diagnóstico a través de unas imágenes de televisión, aunque creen muy difícil que se trate de cáncer o párkinson.



Respecto a esta última, la impresión que proporcionan los vídeos es que no hay signos de párkinson en Merkel "ni en el modo de moverse ni en su patrón motor", explica a Efe el presidente de la Asociación Madrileña de Neurología, David Pérez Martínez.



También el vocal de la Sociedad Española de Neurología, Juan Carlos Portilla, coincide en que los temblores no son los típicos de esta enfermedad: "Los del párkinson suelen ser más continuos y vienen acompañados de otros síntomas, como la falta de agilidad".



Pérez Martínez describe los síntomas de la canciller como un "temblor de predominio en bipedestación u ortostático", que podría relacionarse con un trastorno raro del movimiento -que no es grave y es fácil de tratar- caracterizado por temblores rápidos que afecta a las piernas y al tronco mientras se está de pie y que suele darse en mujeres de edad avanzada (Merkel acaba de cumplir 65 años).



En cualquier caso, dice el jefe de Neurología del Hospital 12 de Octubre, "no parece, a priori, ninguna enfermedad grave o cáncer como se ha dicho en algunos medios y tampoco resulta plausible la de una infección o cuadro infeccioso".



Una respuesta psicosomática



Portilla añade, por su parte, que "las causas de estos episodios de temblor repetidos pueden ser desde neurológicas hasta desórdenes relacionados con el tiroides, o incluso respuestas psicosomáticas a trastornos de ansiedad o pánico", en línea con la versión oficial mantenida por la canciller.



Merkel siempre ha vinculado sus síntomas a la deshidratación que sufrió la primera vez y a la huella que le ha dejado este incidente: "No hay nada por lo que preocuparse. El recuerdo del incidente de la semana pasada llevó a la situación de hoy. Es un proceso psicológico", declaró al periódico alemán Stuttgarter Zeitung.



Según un artículo publicado por la enfermera de neurología Rosa González Ablanedo, los denominados "trastornos del movimiento psicógeno" son raros pero más habituales en mujeres y no se atribuyen a enfermedades orgánicas conocidas, sino a respuestas psicosomáticas, es decir, efectos físicos generados por trastornos psicológicos como la ansiedad, el estrés o el pánico.



Así, la respuesta del portavoz de Merkel que justificaba que los dos últimos temblores son "recuerdos" del primer episodio tendría sentido.



En esa línea, Der Taggespiegel recuerda la experiencia de la escritora estadounidense Siri Hustvedt, que en su libro "La mujer temblorosa" relata cómo empezó a experimentar temblores después de la muerte de su padre. Angela Merkel perdió a su padre en 2011 y su madre falleció también hace solo unos meses.



Con todo, puntualiza el neurólogo Pérez Martínez, "es muy complicado entrar -en las causas- teniendo en cuenta que ni podemos describir clínicamente las alteraciones ni conocemos el historial médico de Merkel".