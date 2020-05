Los estragos del virus en la economía se agravan y los países avanzan en el desconfinamiento

LEA TAMBIÉN

La pandemia del coronavirus, que ya superó este jueves los 300 000 casos en América Latina, seguía causando estragos en la economía mundial y en el turismo internacional, lo que lleva a varios países, como Francia, a acelerar el desconfinamiento.

La pandemia deja ya 264 000 muertes en el mundo y 3 766 180 casos de contagio en 195 países o territorios, según un balance la AFP. Pero poco a poco va cediendo en Europa (150 249 fallecidos de 1 641 959 contagios) , por lo que el desconfinamiento avanza.



El primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció este jueves que la fase de desconfinamiento que inicia el 11 de mayo en Francia (que ya roza los 26.000 muertos) será más estricta en París, fuertemente azotada por la COVID-19.



“El país está dividido en dos”, describió Philippe. En las zonas “rojas”, en las que está París, los niños de más de 11 años no regresarán a la escuela, los bares, restaurantes y parques permanecerán cerrados y se exigirá el uso de mascarillas en el transporte público durante mayo, así como también está prohibido el desplazamiento a más de 100 km.



Al otro lado del Canal de la Mancha, el gobierno británico prorrogará este jueves el confinamiento en vigor desde marzo, aunque se espera que el fin de semana se levanten algunas restricciones. El Reino Unido superó los 30 000 decesos y es el más afectado de Europa actualmente.



Italia, que fue el primer foco europeo de la epidemia y roza los 30 000 muertos, inició también un tímido desconfinamiento y este jueves la Iglesia católica y el gobierno firmaron un acuerdo para la celebración de misas a partir del 18 de mayo.



Una sutil normalidad va irrumpiendo también en España, donde la pandemia dejó unos 26 000 muertos, aunque el gobierno dice seguir muy vigilante.



En Grecia, la emblemática Acrópolis de Atenas y todos los sitios arqueológicos del país volverán a abrir el 18 de mayo



A diferencia de esos países europeos, Rusia (177 000 casos y unos 1 600 muertos) está en pleno auge del brote, Moscú, el principal foco, prorrogó el jueves el confinamiento de la población hasta el 31 de mayo.





'Empobrecimiento general'



La pandemia tambié ha sido devastadora para la economía y ha golpeado con mayor fuerza al turismo: El volumen de turistas internacionales podría caer entre un 60% y un 80% en 2020, “la peor crisis” en “uno de los sectores de la economía que más mano de obra emplea”, dijo el jueves el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili.



Como muchas otras potencias, el Reino Unido verá derrumbarse su economía hasta niveles inauditos: el Banco de Inglaterra previó este jueves una caída histórica del 14% del PIB este año.



En Francia, se han evaporado cerca de medio millón de empleos desde el inicio de la crisis, según la oficina de estadísticas nacional y el primer ministro dijo que se prevé un “empobrecimiento general” en el país.



Y en Estados Unidos, el país más afectado por la enfermedad con más de 73 000 muertos, decenas de millones de personas tuvieron que inscribirse en las listas de desempleados.



Es “peor” que el ataque sorpresa de Japón contra Pearl Harbor en 1941 o los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, dijo el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no cesa de criticiar a China, donde surgió el virus.



Con todo, “los efectos más devastadores y desestabilizadores se sentirán en los países más pobres”, donde los Estados no pueden ni ayudar financieramente a la población, alertó el jueves la ONU, que busca recaudar USD 4 700 millones para “ proteger millones de vidas ” .



“Si no actuamos ahora, tendremos que prepararnos a un aumento significativo de los conflictos, la hambruna y la pobreza. Se perfila el fantasma de múltiples hambrunas ” , dijo un alto responsable, Mark Lowcock.



Desigualdades históricas



América Latina y el Caribe superaron este jueves los 301 411 casos del nuevo coronavirus, que ha causado la muerte de 16 293 personas en la región, según un balance de la AFP con datos oficiales.



Brasil, con 210 millones de habitantes, es el país que registra más casos con 125 218 infectados y 8 536 muertos. Le sigue Perú, con 54 817 contagios y 1 533 fallecidos.



La mortalidad en Brasil azota especialmente a los más desfavorecidos, sobre todo a la población negra. “ La pandemia ahonda las desigualdades históricas heredadas de la esclavitud ” , afirmó Emanuelle Goes, del instituto Fiocruz de Rio de Janeiro.



A la espera de que el pico de la pandemia se alcance en los próximos días en distintos puntos de la región, varios países vecinos de Brasil observan con preocupación la evolución de la enfermedad en el gigante latinoamericano, mientras el ultraderechista Bolsonaro anima a la población a no respetar las medidas de distanciamiento social impuestas por gobernadores en varias estados del país.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió a los gobiernos que sean “ cautelosos ” a la hora de aligerar las medidas de confinamiento, y advirtió que la transmisión “ es aún muy alta ” en Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México



Migrantes atrapados



En medio de esta compleja situación internacional, miles de migrantes están atrapados en todo el mundo, incapaces de moverse a causa de la reimposición de fronteras y barreras, alertó este jueves Naciones Unidas.



La situación es especialmente difícil en el Sudeste asiático, en África oriental y en América Latina, regiones en las que miles de personas no consiguen regresar a su país de origen, explicó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) .



En Estados Unidos, muchos inmigrantes indocumentados se niegan a ir al hospital hasta último momento por miedo a ser detenidos o recibir una exorbitante factura.



La gente “ tiene miedo de ir al hospital por las políticas antinmigración implementadas por el gobierno de Trump desde el primer día ” , asegura Francisco Moya, concejal de Queens, en Nueva York.