La vía Balzar – El Empalme, en el norte de la provincia del Guayas, fue el escenario de un siniestro que dejó personas fallecidas.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del domingo 7 de diciembre del 2025.

Cinco fallecidos tras el impacto

Las autoridades confirmaron que dos vehículos estuvieron involucrados en el siniestro.

Una camioneta se estrelló contra la parte posterior de un tráiler que circulaba por la zona.

El choque se registró pasando el peaje de la vía Balzar – El Empalme.

Cuando los equipos de emergencia llegaron, encontraron a cinco personas sin signos vitales dentro del vehículo menor.

#Balzar



A través de la #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1, se alertó sobre un siniestro de tránsito en la Vía Balzar – El Empalme, pasando el peaje.



Desde el #ECU911 se coordinó con @CTEcuador, @PoliciaEcuador, @Salud_CZ5 y Cuerpo de Bomberos de Balzar la atención en el lugar.… pic.twitter.com/zlHirbUj5j — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) December 7, 2025

Así fue la atención de la emergencia

La alerta ingresó al ECU 911 durante la madrugada del domingo.

La entidad indicó que coordinó la atención con la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Cuerpo de Bomberos de Balzar.

Los bomberos usaron maquinaria para retirar los cuerpos atrapados en el vehículo.

La camioneta quedó incrustada en la parte posterior del tráiler, según las imágenes difundidas por el ECU 911.

La vía estuvo cerrada casi una hora

Agentes de la CTE cerraron parcialmente la vía para facilitar las labores de rescate. También realizaron la limpieza del sitio y levantaron indicios para determinar las causas del siniestro.

Las autoridades aún investigan qué originó el choque entre los dos vehículos. La Policía mencionó que esta información se establecerá con los resultados técnicos de la escena.

Llamado a conducir con precaución

El ECU 911 exhortó a los conductores a manejar con responsabilidad.

Además, insistió en respetar las señales de tránsito para evitar nuevos incidentes en la zona.

La entidad recordó que la prevención es clave para reducir siniestros en las vías del país. El objetivo es que hechos como el ocurrido en Balzar no se repitan.