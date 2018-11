Esteban Albornoz: 'Pro forma debe volver al Ejecutivo para que cumpla con asignación a universidades'

LEA TAMBIÉN

La Pro forma presupuestaria del 2019 irá a votación del Pleno de la Asamblea este jueves 29 de noviembre del 2018. La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, confirmó la convocatoria mediante un comunicado difundido hoy, martes 27 de noviembre del 2018.

Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, que analizó la Pro forma durante los primeros días de noviembre, señaló que en la votación del jueves los legisladores tendrán dos alternativas: aprobar el documento presupuestario u observarlo y devolverlo al Ejecutivo.



En este segundo caso, el Ejecutivo tendrá 10 días para volver a enviar un documento al Pleno para una votación final.



Según Albornoz, legislador de la bancada morenista, uno de los puntos por los que el documento debería observarse y volver al Ejecutivo es el presupuesto para las universidades.



En la Pro forma enviada por Martínez a la Asamblea el pasado 31 de octubre, se registra una reducción de USD 145 millones de presupuesto a las universidades públicas, en comparación a lo asignado en el 2018.



De ahí que, tras una reunión con representantes de las instituciones académicas, el Ejecutivo acordó restituir los USD 145 millones.



“Hay una preocupación sobre la asignación a las universidades y una forma de reasignar esos recursos es que la Asamblea observe la Pro forma y se remita al Ejecutivo para que emita una nueva versión en donde se incluyan los rubros, que entiendo, el Ejecutivo tiene total predisposición para aprobarlos. Es necesario que la Asamblea observe la Pro forma”, mencionó.



Los bloques de Creo y Madera de Guerrero adelantaron que no votarán a favor de la aprobación de la Pro forma.

En una rueda de prensa realizada hoy, Creo anunció que observará el documento. “Mientras no se contemple el rubro completo de prevención de drogas, no se cubran becas, al sector educativo y al de salud, votaremos en contra de la Pro forma 2019. No puede ser que se quite dinero a estos campos y se den 14 millones a la Secom”, señaló la asambleísta de Creo, Ana Galarza.