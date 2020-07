Estatura, nacionalidad, edad... Claves del reclutamiento 2020 en la Policía

LEA TAMBIÉN

Luego de que el Ministerio de Gobierno anunciara este 20 de julio del 2020 el reinicio del reclutamiento para ingresar a la Policía Nacional conozca cinco claves que podría servirle para seguir este proceso.

1. Revisar la notificación para continuar con el proceso



Del 17 al 21 de julio del 2020, los postulantes podrán ingresar al buzón de notificaciones del Ministerio de Gobierno de 08:00 a 23:59 e indicar si quieren continuar o no en el proceso de selección.



2. Exámenes médicos



Para quienes decidan seguir, el proceso se retomará de forma presencial con las evaluaciones médicas, a partir del 3 de agosto del 2020 para los aspirantes a cadetes y desde el 17 de agosto para el nivel técnico operativo.



3. En caso de no continuar



A quienes no acepten continuar se le notificará al Senescyt para que sean desbloqueados y puedan postular a otra carreara.



4. ¿Cuántos cupos disponibles hay?



Este 2020 hay cupo para 200 oficiales (cadetes: 170 hombres y 30 mujeres) y 1 550 policías (técnico operativo: 350 mujeres y 1 200 hombres).



5. ¿Cuándo termina el proceso?



Todo el proceso finalizará hasta septiembre de este 2020 para los cadetes y hasta diciembre del 2020 para la tropa.



Requisitos que se necesita para ingresar



1. Ser ecuatoriano por nacimiento o naturalización.



2. Tener mínimo 18 años y máximo 24 años, 11 meses y 30 días.



3. Estatura: medir mínimo 1,68 m de altura para hombres y 1,57 m para mujeres.



4. Ser bachiller (poseer el título o el acta de grado).



5. Los aspirantes a cadetes deben contar con una nota mínima de 800 puntos en el examen Ser Bachiller; para el nivel técnico operativo, mínimo 750 puntos.



6. No haber sido dado de baja en las Fuerzas Armadas y de la misma Policía Nacional.



7. No tener antecedentes penales ni procesos judiciales en curso.



8. No haber recibido una sentencia condenatoria por violencia de género e intrafamiliar.



Este proceso de selección arrancó el pasado 13 de enero del 2020, pero se suspendió por la pandemia del covid-19.



Según el Ministerio de Gobierno, se postularon 1 949 aspirantes entre hombres y mujeres. 343 cadetes, es decir para la escuela de oficiales y 1 606 técnicos operativos o tropa.