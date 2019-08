Más de USD 50 000 sería el monto de la estafa a cambio de puestos en la ATM

LEA TAMBIÉN

Alexandra C. y Michel V. permanecen bajo prisión preventiva por el presunto delito de estafa. Ambos fueron denunciados por decenas de víctimas, quienes aseguran les pidieron dinero a cambio de supuestos trabajos en la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). El monto que recaudaron bajo engaños sería de USD 50 000, aproximadamente.

Eva Quinto conocía a uno de los implicados. Era su vecina y recuerda que a finales de mayo le comentó que conocía a una persona que podía ayudarla a ingresar a la institución. Ahorró USD 400 como primer pago y le indicaron que el resto debía depositarlo tras empezar un curso.



“Vino a mi casa y conversó con mi hermano, muy confiada. Como le hicimos varias preguntas y ella me entregó una letra de cambio por el dinero entregado”.



La joven de 28 años recibió luego una invitación para el 16 de junio. Debía presentarse en el Club de Tropas, al norte de la ciudad, pero un día antes recibió una llamada; la actividad se había suspendido.



Stalin Coca, fiscal de Flagrancia en Guayaquil, informó que las denuncias por este caso comenzaron a ingresar en marzo. Según el artículo 186 del Código Orgánico Integral Orgánico Penal (COIP), el delito de estafa es sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años.



La manera de operar de esta pareja era a través de recomendaciones de amigos y anuncios por redes sociales. Una vez que lograban el contacto, les presentaban documentos con supuestos sellos y firmas de las autoridades de la ATM.



Jerry González vio en el estado de WhatsApp de un amigo el anuncio de una presunta convocatoria de ingreso a ATM. Él le comentó sobre una mujer que, aparentemente, trabajaba en la institución y ofrecía puestos de agentes de tránsito.



“Tuve que vender mi vehículo porque me pedían USD 1 500 en partes, más USD 200 para la carpeta. Me dio la fecha de ingreso para julio, pero luego ya no contestaba los mensajes”. Por ahora, 60 víctimas se han unido para presentar las denuncias y exigir la devolución de su dinero.



Guido Abad, abogado de la Autoridad de Tránsito Municipal, aseguró que los detenidos no laboran en la institución y que los documentos que entregaron eran falsos. Además aclaró que el único medio para ingresar la hoja de vida de los aspirantes es la página web de la entidad.



“Ayer la ATM, como institución, colaboró con la Fiscalía y el juez de turno para que tengan los elementos y logren su cometido. Evidenciamos que nuestra imagen institucional se maneja de una manera totalmente diferente”, dijo.



El pasado 31 de julio, las víctimas ubicaron la vivienda de la pareja en el noroeste de Guayaquil. Ahí les exigieron la devolución de su dinero, pero la mujer se negó. Fue en ese momento cuando llamaron a la Policía para que los detenga.