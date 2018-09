Estadounidense que reclamó la mitad de Facebook pide que no se le extradite desde Quito

LEA TAMBIÉN

La defensa de Paul Ceglia, quien reclamó la propiedad de la mitad de Facebook y que afronta un juicio en EE.UU. por presunto fraude, pidió heste miércoles, 26 de septiembre del 2018, la nulidad del auto de extradición en Ecuador, donde el estadounidense está detenido desde agosto pasado.

El abogado de Ceglia, Roberto Calderón, presentó este miércoles la solicitud ante la Corte Nacional de Justicia, en Quito, en una audiencia de apelación al auto que abre el proceso de extradición y en el que consta también una orden de privación de libertad del estadounidense.



El letrado consideró que existen "serias violaciones" de la Constitución ecuatoriana y tratados internacionales sobre el plazo razonable para la privación de libertad.



Ceglia fue detenido el pasado 23 de agosto y su audiencia tuvo lugar dos días después, por lo que el abogado considera que "se excede tanto los plazos de la Constitución ecuatoriana para estar sin fórmula de detención -que establece un máximo de 24 horas-, así como la misma ley de extradición".



Ante la posibilidad de que la nulidad de la orden de extradición presentada hoy no sea aceptada y siga adelante el proceso, el abogado explicó que ha solicitado medidas alternativas, como una fianza o arresto domiciliario.



"Paul Ceglia no ha cometido ningún delito en Ecuador y tampoco tiene ninguna sentencia condenatoria de los Estados Unidos", arguyó el defensor al justificar que se ha iniciado un proceso en el país de origen del detenido, que de momento, "no ha sido condenado por ningún delito".



El tribunal ecuatoriano tiene tres días para pronunciarse sobre la solicitud, según recordó el jurista, quien manifestó que su defendido "no se encuentra muy bien" de salud.



"A veces tiene cierto deterioro, se muestra cansado, ha bajado mucho de peso, está en un estado bastante fuerte de depresión", explicó al revelar que en algún momento consideraron una valoración humanitaria sobre la salud del detenido, tema que no han concretado ante la esperanza de que sea liberado "lo más pronto posible".



De acuerdo al letrado, el estadounidense llegó al país hace más de un año con su esposa y dos de sus hijos menores (actualmente de 14 y 15 años), y en Ecuador tuvo hace siete meses a un tercer hijo, Orión, lo que en su opinión, podría ayudar a solucionar su condición legal.



Respecto a la situación legal de la familia del estadounidense, comentó que "el proceso migratorio se encuentra en curso" y están presentando los documentos respectivos para que puedan solicitar el amparo, en vista de que Ceglia tiene un hijo nacido en Ecuador.



De 45 años y diseñador de páginas web, el estadounidense huyó en 2015 de un juicio por presunto fraude y extorsión al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, a quien exigió la mitad de la empresa tecnológica por haber colaborado supuestamente en su desarrollo, trama que recoge la película "La Red Social" (2010).



Calderón opinó que en la audiencia de hoy -en la que estuvo presente Marie, la esposa del detenido, con el pequeño Orión- se anotó una "pequeña victoria" porque la Fiscalía "admite que el tema del fraude postal -uno de los delitos por los que se le juzga en EE.UU.- no es aplicable en el Ecuador", dijo.



Señaló que en el proceso en este país responderán a indagaciones sobre un supuesto fraude electrónico, delito que sí recoge el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por el que también es requerido por las autoridades judiciales estadounidenses.



Calderón mencionó que entre Ecuador y Estados Unidos existen dos antiguos tratados de extradición, uno del siglo XIX, y otro de principios del siglo XX, pero ninguno contempla los delitos que se le atribuyen a su cliente, dado que se trata de infracciones relacionadas con tecnologías que no existían en ese momento.