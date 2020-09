Estadounidense acusado de espionaje en Venezuela no fue enviado por Washington, dice un funcionario

LEA TAMBIÉN

Un ciudadano estadounidense detenido por las autoridades venezolanas acusado de ser un espía estadounidense no fue enviado a Venezuela por el gobierno de Estados Unidos, dijo el miércoles 19 de septiembre del 2020 un alto funcionario de la administración de Donald Trump.

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció el lunes 14 de septiembre del 2020 cargos de terrorismo y tráfico de armas contra Matthew John Heath, detenido la semana pasada en el país sudamericano. Agregó que Heath había estado planeando ataques contra la industria petrolera y el sistema eléctrico del país de la OPEP.



Un tribunal venezolano el miércoles 16 de septiembre privó de libertad al estadounidense y a los otros venezolanos “por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, traición a la patria, asociación y tráfico de armas y municiones”, dijo la máxima corte del país en un comunicado difundido más tarde, sin precisar más detalles.



"Por todo lo que he visto, puedo decir que el gobierno de Estados Unidos no envió al señor Heath a Venezuela", dijo a periodistas Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela e Irán, cuando se le preguntó sobre el caso.



Abrams señaló que estaba limitado en lo que podía decir, por razones de privacidad, pero añadió que Venezuela “es particularmente difícil porque no tenemos una embajada con una sección consular en Caracas”.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro anunció la semana pasada la captura de Heath, acusándolo de espiar las refinerías del estado Falcón mientras llevaba armamento especializado.