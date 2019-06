EE.UU. pedirá revisar las redes sociales de los solicitantes de una visa

LEA TAMBIÉN

El gobierno de Donald Trump alista un nuevo requisito que solicitará a los viajeros que realicen el trámite para obtener la visa a los Estados Unidos. Según publica el medio estadounidense The Hill, las autoridades norteamericanas pedirán a las personas los usuarios de redes sociales de los postulantes para un nuevo control migratorio.

Un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU dijo a The Hill que ​los formularios que los postulantes deben llenar para las solicitudes de visa fueron actualizados con espacios en donde se deberá agregar los "identificadores de redes sociales en un menú desplegable junto con otra información personal", publica el medio estadounidense.



Hasta este domingo 2 de junio del 2019, el gobierno de Trump solo pedía el historial en redes sociales a los migrantes que viajaban a zonas controladas por organizaciones terroristas. Pero en lo posterior, las autoridades migratorias solicitarán que los usuarios detallen cada una de esas plataformas para verificar la información. El funcionario aseguró a The Hill que en caso de que las personas no tengan cuentas de ese tipo también pueden informar que no las usan.



No obstante, advierte el funcionario, "si un solicitante de visa miente sobre el uso de las redes sociales, podría enfrentar 'graves consecuencias de inmigración'.



"Como hemos visto en el mundo en los últimos años, las redes sociales pueden ser un foro importante para sentimiento y actividad terrorista. (...) Esta será una herramienta vital para evitar que los terroristas, las amenazas a la seguridad pública y otras personas peligrosas obtengan beneficios de inmigración y pongan pie en el suelo de los Estados Unidos", dijo la fuente.



Otro de los cambios en las solicitudes será detallar el listado de los viajes que hayan las personas realizado anteriormente, así como si ha sufrido alguna deportación o si los parientes de los postulante se han visto incluido en investigaciones por terrorismo.



El pasado 22 de abril, el Gobierno estadounidense publicó en el Registro Federal —diario oficial de Estados Unidos— una nueva "regla final" que permitirá que sus consulados en el mundo nieguen visas a los ciudadanos de aquellos países que retrasan los procesos de recepción de inmigrantes deportados por EE.UU. o simplemente que no los reciban.