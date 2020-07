Estados Unidos registra más de 65 000 casos de covid-19 en 24 horas

LEA TAMBIÉN

Estados Unidos registró un nuevo récord de contagios por covid-19 en un día este jueves 9 de julio del 2020, con más de 65 500 nuevos casos en 24 horas, según reportó la Universidad Johns Hopkins.

El número total de casos registrados de la enfermedad en el país desde el inicio de la pandemia supera los 3,11 millones y el registro anterior data del martes 7 de julio, con más de 60 200 casos.



La preocupación por la expansión del virus sigue en aumento en Estados Unidos, que en las últimas semanas experimenta un brote de infecciones en el sur y el oeste del país y sigue siendo de lejos el país más afectado en términos absolutos.



“Estamos en una situación muy difícil”, dijo este 9 de julio el experto en enfermedades infecciosas Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca sobre la crisis de coronavirus.



La reapertura del país tuvo lugar “omitiendo todos los pasos recomendados. No es la forma correcta de hacerlo, necesitamos repensarlo y hacerlo diferente”, criticó el experto durante una teleconferencia organizada por el medio de periodismo político The Hill.



“Los estados deben detener su proceso de desconfinamiento”, agregó, sin embargo matizó que no cree necesario “volver a un cierre total”.



El presidente Donald Trump minimiza estos registros diarios. “Por enésima vez, la razón por la que tenemos tantos casos, en comparación con otros países que no lo hacen mucho mejor que nosotros, es que testeamos mucho más y mejor”, dijo en Twitter.