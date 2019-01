EE.UU. inculpa a la china Huawei por robo de tecnología y violación de sanciones a Irán

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Estados Unidos inculpó al gigante chino de telecomunicaciones Huawei y a su directora financiera, en dos casos que deben aumentar las tensiones entre Washington y Pekín.

El Departamento de Justicia estadounidense anunció el lunes 28 de enero de 2019 13 cargos por presuntamente vulnerar las sanciones estadounidenses a Irán contra el grupo chino y su directora financiera, Meng Wanzhou, detenida en Canadá en diciembre a pedido de Washington.



A su vez, inculpó a dos filiales de Huawei, especialmente de asociación ilícita para robar secretos industriales, en el caso de tecnologías móviles de la estadounidense T-Mobile, en su sede de Bellevue, en el Estado de Washington (noroeste).



Para los ingenieros de Huawei, la acusación se refiere al robot Tappy, ideado por T-Mobile para reproducir un dedo humano y así probar aparatos celulares.



Las dos filiales, Huawei Device Co. Ltd. y Huawei Device Co. USA, fueron inculpadas por un total de 10 cargos por hechos que se remontan al período 2012-2014, entre los que figura una acusación de obstrucción a la justicia.



Estas inculpaciones “exponen las acciones descaradas y persistentes de Huawei para explotar a compañías e instituciones financieras estadounidenses y para amenazar al mercado global libre y justo”, dijo el director del FBI, Christopher Wray.



El ministerio chino de Relaciones Exteriores acusó este martes a Estados Unidos de “manipulaciones políticas”. Periódicamente Pekín reprocha a Washington de querer entorpecer el crecimiento de sus joyas tecnológicas.



En un comunicado enviado a la AFP , Huawei desmintió “que ella, o una de sus filiales o empresas afiliadas, haya cometido las supuestas violaciones de la ley estadounidense enunciadas en cada una de las actas de acusación”.



La firma asegura no tener “conocimiento de actos reprensibles por parte de Meng y está convencida de que los tribunales estadounidenses llegarán a la misma conclusión”, indicó.