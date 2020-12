EE.UU. detecta el primer caso de la variante del virus y Biden avisa sobre el ritmo de las vacunaciones

El primer caso conocido en los Estados Unidos de una variante de coronavirus altamente infecciosa descubierta en Reino Unido fue detectado en Colorado el martes, el mismo día en que el presidente electo Joe Biden advirtió que podrían pasar años antes de que la mayoría de los estadounidenses se vacunen contra la covid-19 a los ritmos de distribución actuales.

La predicción de Biden de un invierno sombrío parecía destinada a reducir las expectativas de quienes piensen que la pandemia vaya a acabar poco después de que él tome posesión del cargo el 20 de enero, al tiempo que el demócrata ponía en conocimiento del Congreso que quiere aumentar significativamente los gastos para acelerar la distribución de la vacuna, ampliar las pruebas de detección de la enfermedad y ayudar a reabrir las escuelas cerradas.



Biden dijo que alrededor de 2 millones de personas han recibido la dosis inicial de una de las dos vacunas de doble dosis recientemente aprobadas, muy por debajo de los 20 millones que el presidente republicano saliente Donald Trump había prometido para finales de año.



"El esfuerzo para distribuir y administrar la vacuna no está progresando como debería", dijo Biden en Wilmington, en el estado de Delaware. Al ritmo actual, "va a llevar años, no meses, vacunar al pueblo americano".



Poco después de las declaraciones de Biden, el gobernador de Colorado, Jared Polis, dijo que su estado había descubierto el primer caso conocido en la nación de la variante del coronavirus altamente infeccioso B.1.1.7, que fue originalmente documentado en el Reino Unido. Los científicos de ese país creen que la variante es más contagiosa que otras cepas previamente identificadas del virus SAR-CoV-2, pero no más grave en los síntomas que causa.



También se ha detectado en varios países europeos, así como en Canadá, Australia, la India, Corea del Sur y Japón, entre otros.



Polis dijo en un comunicado que el paciente infectado era un hombre de unos 20 años sin antecedentes de viajes recientes que actualmente se encuentra aislado en el condado de Elbert, una zona medio rural en las afueras del área metropolitana de Denver.



"Las autoridades de salud pública están haciendo una investigación exhaustiva" y el individuo "no tiene ningún contacto cercano identificado hasta ahora", dijo Polis, que añadió que el estado había notificado la situación a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.