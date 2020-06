Más estados de EE.UU. revierten medidas de desconfinamiento por aumento de casos de covid-19

LEA TAMBIÉN

Más estados y empresas de Estados Unidos revocaron el lunes 29 de junio del 2020 sus planes de reapertura económica, citando el aumento de casos de coronavirus y hospitalizaciones, mientras que el principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno culpó de los aumentos a los estadounidenses que ignoran las directrices de salud pública.

El aumento de casos confirmados y hospitalizaciones ha sido más pronunciado en los estados del Cinturón del Sol, como Florida, Texas y Arizona, que desafiaron el consejo de los expertos en salud de esperar más tiempo antes de relajar las restricciones.



"Esa es una receta para el desastre", dijo Anthony Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, a CNN en una entrevista emitida el lunes.



"Ahora estamos viendo las consecuencias de la propagación comunitaria, que es incluso más difícil de contener que en un lugar físico conocido como una cárcel, un asilo de ancianos o una empresa de empaquetado de carne", dijo Fauci en la entrevista, grabada el viernes.



El New York Times informó el lunes que el 43% de las muertes por covid-19 en Estados Unidos estaban relacionadas con asilos e instalaciones de cuidados. El periódico citó su propia base de datos de seguimiento.



El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo el lunes que la comida en el interior de restaurantes no se reanudará el jueves en el estado como estaba previsto y se pospondrá indefinidamente.



California ordenó el cierre de algunos bares el domingo, la primera gran marcha atrás en los esfuerzos por reabrir la economía del estado más poblado de Estados Unidos, después de que Texas y Florida ordenaron cerrar todos sus bares el viernes.



Las playas de los condados de Broward y Palm Beach no abrirán del 3 al 5 de julio, anunciaron las autoridades el domingo, lo que supone un golpe para los residentes que esperaban celebrar allí el sábado el Día de la Independencia. El condado de Miami-Dade ya había anunciado el cierre de playas para el fin de semana festivo.



AMC, la mayor cadena de cines de Estados Unidos, dijo el lunes que retrasó la apertura de sus salas al 30 de junio desde el 15 de julio.

Más de 2,5 millones de personas han dado positivo por coronavirus en Estados Unidos y más de 125 000 han muerto, según un recuento de Reuters.