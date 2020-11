Estos son los 5 estados de EE.UU. que aún cuentan los votos y pueden decidir el resultado entre Trump o Biden

LEA TAMBIÉN

El resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. depende de cinco de los 50 estados del país, que han avisado que necesitarán más horas e incluso días para contar todas las papeletas, debido en parte al aumento del volumen de voto por correo a raíz de la pandemia.

Estos son los cinco estados que, debido a su peso en el Colegio Electoral, podrían decidir si el ganador es el actual presidente y candidato republicano, Donald Trump, o si por el contrario es su rival, el demócrata, Joe Biden, quien se hace con la victoria, tras las elecciones.



Además, todavía se desconocen los resultados definitivos para el Congreso, aunque los republicanos parecen haber salvado el Senado y reducido su desventaja en la Cámara Baja al contrario de lo que pronosticaban las encuestas, que daban a los demócratas el control total del Legislativo.



Wisconsin



En Wiscosin, con el 95% escrutado, el candidato Biden solo tiene un margen de unos 20 000 votos y miles de votos por correo siguen siendo procesados por máquinas que automatizan el proceso, pero que requieren el transporte de las papeletas a esos centros.



A las dificultades logísticas de este proceso en vastos territorios como Wisconsin se suma la urgencia a la que han abocado las acusaciones de fraude de Trump, que pone en duda un recuento de voto por correo que nunca antes había levantado las sospechas de un inquilino de la Casa Blanca.



"Una elección no termina cuando un funcionario electo dice que ha ganado, termina cuando cada uno de los votos se han contado", aseguró la madrugada de este miércoles 4 de noviembre del 2020 el gobernador del estado, el demócrata Tony Evers.



Si la diferencia al cierre del escrutinio es inferior al 1%, Trump podría solicitar un nuevo recuento de todos los votos, lo que retrasaría aún más un resultado oficial.



Michigan



Por otro lado, con el 88% escrutado en Michigan, Trump lidera la votación con un 49,8 % de los votos frente al 48,6 % de Biden, que ha ido recortando terreno en las últimas horas.



La secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, encargada del conteo, ha asegurado que espera tener una imagen "muy clara" de los resultados "en las próximas 24 horas" por lo que pidió "paciencia".



En parte, el retraso en Michigan se debe a que las localidades con más de 25 000 habitantes tuvieron que esperar hasta el 2 de noviembre para comenzar a procesar las papeletas anticipadas.



Además, el conteo se prolongará más de lo esperado porque hubo un récord de participación con más de 5 millones de votos, de los cuales 3,3 han sido por correo y más de 2 millones en las urnas.



De este modo, superaría los 5 millones de participación registrados en 2008 en Michigan en las elecciones que llevaron al presidente Barack Obama por primera vez a la Casa Blanca.



Pensilvania



En el vital estado de Pensilvania, con el 75% del escrutinio, Trump tiene una ventaja de algo más de 600 000 votos, pero más de un millón de votos por correo quedan por incorporar al recuento final.



Zonas tradicionalmente demócratas, Filadelfia y Pittsburgh, aún tiene que procesar varios centenares de miles de votos, por lo que es de esperar que Biden recortare su desventaja.



Sin embargo, el proceso podría llevar tiempo. El condado de Allegheny, que incluye Pittsburgh y las zonas residenciales del sur de la ciudad, anunció este miércoles por la mañana que había suspendido el recuento de votos y que lo retomará sobre las 13:30 hora local (18:30 GMT).



Las autoridades locales de ese condado, además, planean reunirse a las 10:00 hora local (15:00 GMT) para ver cuáles son los siguientes pasos.



Además, otros condados de Pensilvania han dicho que no comenzarán el recuento de voto por correo hasta este mismo miércoles por la mañana, pese a que la ley del estado les permitía comenzar en la misma mañana de la jornada electoral.



De hecho, Pensilvania permite que los votos enviados antes de la jornada electoral sean contabilizados hasta tres días después del día de las elecciones, por lo que muchas papeletas podrían no entrar en el escrutinio hasta finales de la semana.



Con todo, a lo largo del miércoles el recuento podría avanzar y formar una foto más clara de la configuración de los votos y posiblemente, incluso dar a Biden ventaja frente a Trump.



Georgia



Georgia es un estado tradicionalmente republicano y donde un demócrata no gana desde 1992, pero esta vez la contienda parece más apretada debido a un posible aumento de la participación de afroamericanos en favor de Biden.

Georgia es otro de los estados en donde el resultado de los votos es clave para la elección presidencial de Estados Unidos.



Con el 94% escrutado, Trump lidera el recuento con un 50,5% del voto, mientras Biden acumula el 48,3%, aunque todavía quedan por contar las zonas más demócratas del estado, especialmente los condados de la ciudad de Atlanta y las zonas residenciales que la rodean.



En el condado de Fulton, el más poblado del estado y predominantemente demócrata, a las 00:30 hora local (05:30 GMT), cinco empleados estaban en el estadio State Farm, que funciona como centro electoral, todavía contando las papeletas que se habían depositado por adelantado, según la portavoz del condado, Regina Waller.



El problema fue que, en la mañana del martes 3 de noviembre, una tubería de agua se reventó, lo que provocó un retraso de dos horas en el recuento, según las autoridades del condado, que aseguran que ningún voto se ha visto perjudicado.



Nevada



Nevada es otro de los estados que se considera clave para el resultado, aunque ningún candidato republicano a la Presidencia lo ha conquistado desde 2004.

Con un 83 % escrutado, Biden lidera el recuento con un 49,3% de los votos frente a Trump, que acumula 48,7 %, apenas 8 000 votos.



El miércoles por la mañana, las autoridades electorales del estado avisaron de que no comunicarán más resultados electorales hasta las 09:00 hora local (17:00 GMT) del jueves.



Todavía no se han empezado a contar las papeletas que llegaron antes de la jornada electoral, lo que podría favorecer a Biden, ya que se espera que los demócratas hayan votado por adelantado en mayor proporción que los republicanos.