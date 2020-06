Estacionamientos municipales se reabren el lunes 15 de junio del 2020

LEA TAMBIÉN

Los parqueaderos municipales reabrirán este lunes 15 de junio del 2020, al 50% de su capacidad. La la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó que de las 1 872 plazas existentes, solo estarán disponibles 934 y atenderán desde las 06:00 hasta las 18:00.

En los siete estacionamientos que tiene el Municipio el costo será de 75 centavos la hora o fracción y en otras zonas de la ciudad, 50 centavos.

Para la reapertura, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) implementó protocolos de bioseguridad y distanciamiento social.



Los conductores que ingresen con sus vehículos deberán utilizar mascarilla y estacionar sus automóviles de manera que exista un espacio de distancia entra cada uno.



Además, no podrán permanecer en el interior de los vehículos y deberán guardar dos metros de distanciamiento con las demás personas.



Los parqueaderos que se reabrirán el lunes son Cadisan, El Tejar, Yaku, Montúfar 1 y 2, San Blas y la Ronda, ubicados en el Centro Histórico.



En el norte se activarán los ocho parqueaderos del parque La Carolina y los tres estacionamientos del parque Bicentenario y el del Centro Comercial La Esquina, en el sector de Cumbayá.



En el sur de Quito se reabrirán el parqueaderos del parque Cumandá y los dos estacionamientos del parque Carolo (ex Fundeporte), donde se habilitarán 122 lugares.



En cuanto a la Zona Azul, la Epmmop informó que todavía no se ha decidido cuándo se retomará el cobro por el estacionamiento rotativo tarifado.