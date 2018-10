Nuevos ajustes en la estación Multimodal de El Labrador

LEA TAMBIÉN

Tres meses y medio después de su inauguración, la Estación Multimodal El Labrador, en el norte de Quito, continúa adecuándose a las necesidades de los usuarios.

Actualmente, esta estación recibe alimentadores de siete rutas que se interconectan con el Trole y tiene un flujo de alrededor de 48 600 pasajeros diarios. Por ahora, continúa habilitada una entrada provisional, por la avenida Amazonas e Isaac Albéniz.



Allí hay cuatro torniquetes para el ingreso y tres para la salida de pasajeros. En el muro frente a las cuatro boleterías está un mapa para guiar a los usuarios por la terminal.



Pero cuando entre en operaciones el Metro, está previsto que el ingreso principal sea por la avenida Galo Plaza Lasso, explica Mauricio Peña, gerente general de la Empresa de Transporte de Pasajeros.



Agrega que en los próximos días el mapa de papel de la entrada provisional será reemplazado por un panel para que la gente que no conoce la estación sepa en cuál de los andenes deberá esperar su bus.



También se están colocando pantallas, a través de las cuales se informa la ruta y el tiempo de espera de los alimentadores. Por el momento, estas pantallas están en el lugar asignado para tres rutas. Falta colocar otras en los andenes de las cuatro rutas restantes.

Precisamente, la señalética es uno de los inconvenientes que detectan algunos usuarios de esta terminal de buses.



Marisol Sarango viaja constantemente desde Calderón hasta la Mariana de Jesús, pero dice que hace falta personal que guíe a los usuarios porque muchos, como ella, aún no se familiarizan con el lugar. Según su criterio, se requiere más organización y que los buses y troles salgan más seguido.



Entre las obras que se han efectuado desde la apertura, el 1 de junio, hasta hoy, está el nuevo techo en el ingreso peatonal y las rampas para el acceso de personas con discapacidad. Cuando la terminal entró en operaciones no había ninguna y ahora hay ocho en los andenes para buses y troles.



Romel Jiménez también viaja desde Calderón y cree que los nuevos techos para los andenes solo son de ayuda a ciertas horas puesto que al ser altas, no cubren del sol, especialmente en horas del mediodía. También pide que los buses salgan más seguido para que la gente no se aglomere en un bus y entre incluso a la fuerza.



A diferencia de la estación de La Y, que funcionó hasta mayo, en esta terminal no hay locales de comida rápida ni de venta de artículos varios. Peña indica que el diseño no está pensado en la actividad comercial, puesto que eso podría afectar la movilidad de la zona.

Pero adelanta que se colocarán cajeros automáticos y dispensadores de alimentos tanto en la superficie como en el área subterránea que recibirá a los pasajeros del Metro, que llegará hasta Quitumbe.



La Empresa Pública Metro de Quito informó que en El Labrador está por concluir la instalación de rieles. Además, se está armando la losa del andén, construyendo las casetas para los equipos eléctricos y electrónicos, y colocando los soportes para la panelería en las paredes. Luego se arreglarán los exteriores.



Tras un balance por los tres meses de funcionamiento de la nueva terminal se concluyó que el flujo de pasajeros aumentó en más de 12 000 con respecto de los que usaban la estación de La Y. Ahora hay más usuarios de sectores como Las Acacias, La Concepción, La Luz y El Inca.



Este incremento al inicio incidió en la movilidad de este sector. Pero según Peña, se coordinó con la Epmmop para mejorar la señalización horizontal y vertical y la sincronización de semáforos.



Además, en las horas pico agentes metropolitanos colaboran para que los taxis y otros autos no se detengan en la entrada a la estación. Uno de los temas pendientes de esta multimodal es precisamente diseñar un estacionamiento para taxis, puesto que es un servicio necesario para los usuarios.