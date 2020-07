64 establecimientos fueron clausurados en Pichincha

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Intendencia de Pichincha ha desarrollado 3 566 operativos, en los que se incluyeron las visitas a 26 700 establecimientos, hasta este sábado 5 de julio del 2020.

Durante esas jornadas se ejecutaron 64 clausuras de bares , billares, nightclubes, tiendas , restaurantes, licoreras, discotecas y micromercados.



Entre estos se incluye la clausura a un local de expendio de comida donde se vendían bebidas alcohólicas sin permisos y en en cantidades numerosas, en el distrito Manuela Sáenz.



La Intendencia de Policía dio cuenta de que moradores del sector alertaron sobre venta no autorizada de bebidas alcohólicas y en exceso. Este local no contaba por permisos de funcionamiento.



La comunidad puede alertar sobre actividades fuera de la ley llamando al 9-1-1 o escribiendo a las redes sociales @Inten_Pichincha.



La intendenta de Pichincha, Daniela Valarezo, además, informó que 39 establecimientos fueron suspendidos en su actividad (no es clausura). También se suspendieron 136 eventos y 13 personas detenidas por especulación de precios.