Gobierno analiza 'esquemas alternativos' si la Ley de Defensa de la Dolarización no es aprobada por la Asamblea

Si la Asamblea Nacional no aprueba la Ley de defensa de la dolarización, que fue enviada por tercera ocasión, el Gobierno analiza alternativas. Así lo confirmó el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, la tarde de este miércoles 31 de marzo del 2021.

El funcionario dio esas declaraciones en el marco del programa radial 'De Frente con el Presidente', que estuvo liderado por el Jefe de Estado, Lenín Moreno.



"Hemos vuelto a enviar ese proyecto que ventajosamente ya ha pasado el CAL y va a ser, yo estoy seguro, aprobado en la Asamblea en los próximos días. Uno de los elementos que mayor aprobación tiene por la ciudadanía es el dólar", dijo el Mandatario.



Pozo, de su parte, también se mostró optimista. Afirmó que el 95% de la población nacional respalda a esa moneda. Por ello, dijo, se han hecho "todas las gestiones" necesarias para la aprobación del proyecto y se entienda el espíritu de la Ley.



No obstante, hizo una aclaración: "Si eventualmente por una razón, ojalá no se presente, no fuera aprobada, nosotros estamos trabajando en esquemas alternativos. El país no puede estacionarse, no puede sustentarse en un tema, tienen que ver alternativas y opciones y sobre esa base estamos trabajando".



Aunque no adelantó qué alternativas se barajan, habló sobre "regresar a ver" opciones de financiamiento.



"Es simplemente un mensaje para decir que existen opciones y alternativas con las cuales podemos trabajar. En este momento no hay cómo citar cuáles son ellas, pero tenemos previstas opciones que se puedan aplicar en caso de que esta Ley no sea aprobada".



El lunes 29 de marzo del 2021 el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la Ley de defensa de la dolarización y la remitió a la Comisión de Régimen Económico para que sea tramitada.



El análisis del CAL duró 20 minutos. Se revisó que el texto cumpliera con requisitos de forma y se "disiparon las dudas". El proyecto normativo tiene carácter de económico urgente, es decir debe estar listo hasta el 25 de abril. Fue remitido tras haber sido rechazado dos veces por el CAL. Esos borradores fueron reformados y en el tercer intento se abrió la vía del trámite.



En el enlace radial, Moreno trató sobre el mejoramiento de las relaciones bilaterales con varias naciones, entre ellas Estados Unidos. Afirmó que se ha ampliado la oferta exportable.



Esto, acotó, ha permitido el mejoramiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos y la ampliación de la vigencia de la visa para ecuatorianos de cinco a diez años para turismo y negocios.



Destacó, además, la lucha contra la corrupción, el respeto a la libertad de prensa, respeto a derechos humanos, consolidación de la democracia, lucha contra el narcotráfico.



Agregó que las protestas de octubre del 2019 y la pandemia por el covid-19 han impedido que deje a Ecuador en mejores condiciones.



"Si es que de esfuerzo se trata no podemos tener la sinvergüencería y audacia de decir que dejamos una mesa servida como sucedió en el Gobierno anterior. Nosotros dejamos un país con cuentas en orden".