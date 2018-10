Esposa de ex jefe chino de Interpol no sabe ‘si está vivo’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La esposa de Meng Hongwei, ex jefe de la organización policial internacional Interpol desaparecido en China desde hace tres semanas, aseguró en una entrevista con la BBC que no está segura de que su marido esté aún con vida.

Grace Meng señala que no sabe nada de él desde que fuera detenido por las autoridades chinas acusado de aceptar sobornos y otras actividades ilegales.



También denuncia que ha recibido amenazas telefónicas. Meng, de 64 años, fue arrestado el 25 de septiembre sin que las autoridades chinas informaran inmediatamente a Interpol de su paredero y de los cargos presentados contra él.



China no reconoció hasta días después que Meng estaba "bajo vigilancia".



Interpol recibió a principios de octubre una declaración de Meng en la que este anunciaba su inmediata dimisión como presidente de la organización policial internacional, cargo que había asumido en 2016.



Grace Meng relató que su esposo le envió por redes sociales un mensaje que decía "Espera mi llamada" el 25 de septiembre, día en que viajó a China.



Minutos después recibió su último mensaje, un emoticon de un cuchillo, que la mujer interpretó como una señal de que estaba en peligro. "Es un perseguido político. No estoy segura de que esté con vida", denunció a la emisora británica.



También añadió que piensa que "no hay límites"a lo que puede hacer China. "Son crueles", aseguró.