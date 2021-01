Un hombre pierde a su esposa e hija de 19 años por covid-19 en un mismo día y con tres horas de diferencia

El trágico deceso de la esposa y la hija de un hombre de 55 años en un mismo día y en un lapso de tres horas ha conmovido a los usuarios de redes sociales. La historia se conoció por Julio Armas, un médico español que labora durante 11 años en urgencias hospitalarias. El lamentable suceso lo publicó el 17 de enero del 2021 en su cuenta de Twitter.

En la red social Armas escribió que el hombre se enteró de la noticia porque el seguro le había pedido algún papel y él no entendía de qué se trataba.



"Para un hombre, que su esposa y su hija mueran el mismo día, con tan solo tres horas de diferencia y ambas por covid, no tiene palabras de consuelo. Cuando me llamaron porque el hombre necesitaba un informe y nos contó lo que había pasado, a todos se nos cayó el alma al suelo. Sus lágrimas caían como losas", dijo el médico a la Cadena Ser este martes 19 de enero.

Hombre de 55 años, acaba de fallecer su mujer y su hija de 19 años por COVID.

Viene porque el seguro le pide no sé qué papel y el no entiende.

Y nosotros tampoco entendemos como consolarle.

Se nos ha caído el alma a todos.

Y así pasan estos días de mierda que nos ha tocado vivir.



Para Armas, esta historia puede ayudar a otros a tomar consciencia de lo crítica que es la situación actual ante el avance de la pandemia y por eso compartió en esa red social el caso que lo "conmovió de forma especial".



En declaraciones al sitio, el galeno mencionó que "hay muchas historias que día a día te llegan al alma, miles de familias destrozadas, en ocasiones por imprudencias. Hay gente que lo está pasando francamente mal y sus historias duelen".



Julio Armas también habló de lo que ha visto en su trabajo durante la pandemia y recordó el caso de un hombre que llegó al Hospital del Vinalopó en Elche, en donde trabaja, desde un municipio lejano porque leyó que allí aún se aceptaban pacientes.



"Llevaba más de 10 días con síntomas, vivía solo desde hacía más de 20 años que dejó de hablar con su hija. Apenas podía caminar y el color de su piel era violáceo, porque llegó con el oxígeno en números rojos. Aparentemente estaba tranquilo, pero su mirada era de clara desesperación, de alguien que solo se tiene a sí mismo y está a punto de perderlo todo. A las dos horas habíamos logrado estabilizarlo, pero los resultados de los exámenes apuntaban a una neumonía bilateral por covid muy grave", relató a Cadena Ser.



A las cuatro horas, continuó, el hombre ya estaba sedado y conectado a un ventilador mecánico sin que nadie preguntara por él. "Pasaron muchos días, de vez en cuando me acercaba a la Unidad de Cuidados Intensivos para saber cómo iba. Al cabo de muchos días dejó de respirar y terminó perdiéndose a sí mismo, que al final era lo único que tenía".



De acuerdo con la información del medio español, las cifras de casos de coronavirus en esa casa de salud son peores que en marzo.



El alcalde de la localidad de Elche, Carlos González, mostró su preocupación el 18 de enero ante el incremento "alarmante" y alertó de que la presión hospitalaria es "insoportable".



Armas, quien lleva semanas doblando, e incluso triplicando turnos para cubrir a compañeros contagiados o en aislamiento, explicó al medio que "la velocidad de contagio es mayor, hay más familias enteras contagiadas y más gente joven que ingresa con neumonías bilaterales".



"Se pueden duplicar camas, respiradores y espacios, pero no se pueden multiplicar sanitarios como panes y peces. Son años de ninguneo y de maltrato institucional que ahora se ven reflejado en todos los que se han ido", señaló y agregó que hasta dentro de unos meses no se verán las secuelas de la pandemia.



Hasta este martes 19 de enero, España notificó 34 291 nuevos positivos por coronavirus, que elevan los contagios desde el inicio de la pandemia hasta los 2 370 742 y suponen un nuevo aumento de la incidencia acumulada hasta los 714,21 casos por cada 100 000 habitantes, 25 más que ayer, 18 de enero, casi el triple de los 250 que se consideran de alto riesgo.