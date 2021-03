Espol desarrolló la web del Plan Vacunarse, Banco del Pacífico el sitio de registro y el Gobierno debía administrar el portal

“Es una página informativa, muy similar a un documento de Word”. Así describió Katherine Chiluiza, profesora y directora del Centro de Investigaciones de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), al sitio web Plan Vacunarse. El portal fue desarrollado por cuatro expertos de este centro de educación superior.

Desde ayer, lunes 15 de marzo del 2021, se esperaba que a través de ella se pudiera ingresar a otro sitio para registrar a los adultos mayores de 65 años que deseen inmunizarse contra covid-19, creado por el Banco del Pacífico. Eso había anunciado desde hace días, el Gobierno. Sin embargo, hubo inconvenientes durante todo el día.



En la tarde, la Secretaría General de Comunicación informó que la página estaba en proceso de restablecimiento, luego de presentar intermitencias que no permitían el registro de las personas de este rango etario -grupos de riesgo porque pueden enfermarse gravemente o morir producto del virus-.



En entrevista a EL COMERCIO, Chiluiza, junto con Vanessa Echeverría, docente de la Facultad de Ingeniería y Computación y líder del proyecto, explicaron cómo se vinculó la universidad en el desarrollo, diagramación y programación de esta plataforma.



Todo comenzó el viernes 26 de febrero del 2021. En esa fecha recibieron la propuesta de desarrollar este portal web para subir información relacionada con el proceso de vacunación en Ecuador.



“El trabajo fue sencillo, ya que se trataba de la elaboración de una página de información, con la mayor parte de texto, imágenes, videos y algunos links para redirigirlos a otros sitios, como el de registro de personas que deseen inmunizarse”, explica Chiluiza.



Los requerimientos no eran complejos, es decir, las autoridades de Gobierno querían algo similar a la de Chile, explica Echeverría.



“Querían que se visualice el número de vacunados, el plan de inmunización, los cronogramas, los pasos para acceder y demás. Nos dieron documentos oficiales para cargarlos y los fuimos adaptando”.



En definitiva, se trataba de una página informativa. Sin embargo, explica Echeverría, hay portales web más sofisticados, en los cuales se cargan bases de cifras pesadas, mapas interactivos, formularios, es decir, “grandes volúmenes de datos, pero no se concibió así”.



Por ello, la entrega fue inmediata. El jueves 4 de marzo del 2021 (seis días después) el portal fue remitido a las autoridades.



Previo a ello, uno de los integrantes del equipo multidisciplinario de la Espol capacitó sobre cómo estaba desarrollada la página a técnicos del Ministerio de Salud, que se encargan de administrar los contenidos; al igual que a funcionarios de la Secretaría de Comunicación.



Adicionalmente se conversó con Ministerio de Telecomunicaciones para que la instalen en sus servidores. "Ellos indicaron que por manejo de información todo debe estar en sus servidores y que contaban con los equipos necesarios para reducir las complicaciones, como la caída de la misma, situación que lastimosamente se dio”.



La página entró en funcionamiento un día después, es decir, el viernes 5 de marzo. Dicen que no hubo inconvenientes hasta el lunes 15.



“Cuando estuvo lista la plataforma, nosotros la entregamos y las autoridades de Gobierno se hicieron cargo de su administración y alojamiento en sus servidores. También manejan la capacidad de las conexiones y la configuración. Espol no tiene códigos ni acceso a la misma”, manifiesta Echeverría.



Para que funcione adecuadamente -detalla Chiluiza- se debe tomar en cuenta el alojamiento y la capacidad, es decir, la arquitectura tecnológica total.



"Lo que pudo incidir es el servidor en donde está alojada la plataforma. Supongo que al inicio no se tenían muchas visitas o consultas, por lo que pensaron que todo iba bien. Pero en el momento en que empiezan a interactuar muchos, debían cambiar de configuración. Todas esas decisiones dependen de las autoridades”.



La página de registro o inscripción de los adultos mayores de 65, a la que se llega a través de la creada por la Espol, fue desarrollada por el Banco del Pacífico. El 5 de marzo del 2021, la entidad bancaria dijo a EL COMERCIO que el portal es "de fácil navegación y consta de cuatro módulos: Inventario de vacunas, Centros de vacunación, Agendamiento de citas y Atención médica".



Consultados sobre cuántas personas podrán navegar a la vez, el Banco señaló que "no existe restricción de usuarios. Es una plataforma que funciona en la nube, por lo cual, incrementa su capacidad en función de los usuarios que ingresen".