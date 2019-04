Excanciller Espinosa será notificada vía valija diplomática sobre proceso de juicio político y se fijan comparecencias

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

María Fernanda Espinosa, exministra de Relaciones Exteriores, será notificada por la Asamblea a través de una valija diplomática sobre el proceso de juicio político que afronta por supuesto incumplimiento de funciones.

Esto se debe a que Espinosa, desde junio pasado, se desempeña como presidenta de la Asamblea de Naciones Unidas, que tiene su sede en Nueva York, Estados Unidos, y tiene una relación de dependencia con la Cancillería ecuatoriana.



El anuncio lo hizo la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión (AP), luego de que la mesa avocara hoy conocimiento del proceso impulsado por los asambleístas Cristina Reyes, del PSC, y Fernando Flores, Byron Suquilanda, y Marcelo Simbaña, de Creo.



A partir de que Espinosa sea notificada -precisó Carrión- empezará a transcurrir el plazo para que presente sus descargos. La Ley otorga unos 15 días a la Comisión para sustanciar el proceso.



"Creo que eso no tomará más allá de un par de días", expresó la legisladora, tras señalar que la recepción de las pruebas de cargo empezará el próximo lunes.



Como parte de este proceso serán convocados varios exfuncionarios de la Cancillería, entre ellos el exviceministro de movilidad humana José Luis Jácome, por la entrega de la nacionalidad ecuatoriana al hacker australiano Julian Assange.



También será convocado el ex director del Registro Civil Jorge Troya, y el contralor subrogante Pablo Celi, según una moción presentada por el asambleísta socialcristiano Ramón Terán, uno de los integrantes de la Comisión.



La mesa no dio paso a un pedido de la asambleísta socialista Silvia Salgado para que la Cancillería envié el documento relacionado con la declaratoria de "acto lesivo" a la naturalización de Assange.



Además, serán invitados también los familiares del equipo periodístico de EL COMERCIO o que fue secuestrado y asesinado el año pasado en la frontera con Colombia.



Ello debido a que otro de los incumplimientos atribuidos a Espinosa se relaciona con las gestiones que se hicieron desde la Cancillería para responder al tema.



El pedido de juicio político lo presentaron el 31 de mayo del año pasado y fue calificado el 25 de marzo, es decir, 10 meses después por el Consejo de Administración de la Legislatura.