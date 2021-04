Horas esperaron adultos mayores para la aplicación de dosis contra el covid-19 en la Espe

Un grupo de personas, entre adultos mayores y sus familiares, esperó en los exteriores de la Universidad de las Fuerzas Armadas (Espe), ubicada en el cantón Rumiñahui, al oriente de Quito, durante más de dos horas. Ellos acudieron para cumplir con las citas pactadas para la vacunación contra el covid-19, este martes 6 de abril del 2021.

A las 07:40, Juan Camilo Carvajal, de 19 años, llegó a este centro de educación superior junto a sus tías María Cristina y Patricia Egas. La primera tiene 80 años y recibió el mensaje con la fecha, hora y lugar para la inoculación un día antes, el lunes 5 de abril del 2021.



“La cita de mi tía María Cristina estaba pactada para las 08:20, por lo que llegamos con 30 minutos de anticipación, como se recomienda en el mensaje. Sin embargo, encontramos un tumulto de personas que nos decía que no se haría la inmunización”, cuenta el joven.



La noticia preocupó a esta familia, ya que se movilizaron desde temprano para cumplir con la cita. Juan Camilo salió a las 05:00 desde su casa en San Carlos, en el norte de Quito. Luego recogió a sus dos tías, Patricia y María Cristina, la última vive en Conocoto.



“Vivimos unas horas de desesperación. Unas personas nos decían que no se haría la vacunación; otras que sí. Llamamos al ‘call center’ del Ministerio de Salud y no nos daban una explicación”.



Cerca de las 10:00, personal de esta universidad permitió el ingreso de los adultos mayores, ya que en los exteriores no había asientos y el sol estaba muy fuerte, relata Juan Camilo.



Pese a ello, el proceso de administración de la vacuna no comenzaba. Recién a las 13:00 arrancó. A María Cristina le colocaron la primera dosis a las 13:30, es decir, seis horas después. “Hubo mucha desorganización. Las autoridades sanitarias deberían ser más serias y organizar mejor el proceso de inmunización, ya que se trata de adultos mayores”.



En otros puntos de inoculación, como el del Colegio Dillon, en el norte de Quito, se observó una situación similar días atrás. En los exteriores del establecimiento de educación había filas de personas con mascarillas y paraguas, a la espera; muchos de ellos esperaban, con sus paraguas en mano, y otros sentados en las veredas.



En el país se cumple con la fase uno del Plan de Vacunación. Consiste en la inoculación a otro grupo de trabajadores de salud, adultos mayores, bomberos, docentes, militares, policías, recolectores de desechos, etc. En total se prevé la inmunización a dos millones de ciudadanos en esta etapa que finalizará el 20 de mayo del 2021.



Hasta el domingo 4 de abril del 2021 se han aplicado 211 720 primeras dosis y 89 349 segundas, según datos difundidos en la página web Plan Vacunarse.