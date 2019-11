España acudió a las urnas en medio de un clima crispado

LEA TAMBIÉN

Los españoles acudieron a las urnas este domingo, 10 de noviembre del 2019, por cuarta vez en cuatro años, en un ambiente crispado por el bloqueo político crónico y una crisis catalana que ha alimentado a la extrema derecha de Vox.

Según una media de tres sondeos efectuados en los últimos días, hasta este mismo domingo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sería el vencedor con unos 120 diputados, un poco menos que los 123 que obtuvo el 28 de abril, cuando ganó sin mayoría absoluta.



La extrema derecha de Vox sería la sorpresa de la noche, erigiéndose en tercera fuerza política con unos 50 diputados, más del doble de los 24 cosechados en abril.



El conservador Partido Popular (PP) subiría también con fuerza, de 66 a cerca de 90, según estos sondeos publicados al cierre de los colegios, a las 19H00 GMT.



En cualquier caso no habría mayoría absoluta en la cámara baja del Parlamento español ni para el bloque de derechas (PP, Vox y los liberales de Ciudadanos, que se derrumbarían de 57 escaños a unos 15) ni para las izquierdas (PSOE, izquierda radical de Podemos y su escisión, Más País) .



Al votar este domingo de mañana, el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, animó “a todos los ciudadanos a votar [para] que a partir del día de mañana podamos tener la estabilidad necesaria para poder formar gobierno y poder poner a España en marcha ” .



Pero si los resultados confirman las tendencias apuntadas por los sondeos, Sánchez se vería de nuevo obligado a pactar con otras fuerzas para ser investido, y luego sacar adelante las leyes.



Una opción que no funcionó el pasado verano, cuando el PSOE y Podemos fracasaron en su esfuerzo de acordar un gobierno de coalición, lo que obligó a la repetición electoral de este domingo, la cuarta cita electoral en España desde fines de 2015.



“He votado a la derecha, porque las cosas más importantes son la unidad de España y (garantizar) las pensiones”, indicó a la AFP Rafael García, de 84 años, en el madrileño barrio de Hortaleza, donde muchas ventanas están adornadas con banderas españolas.