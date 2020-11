La Fiscalía de España abre tercera investigación al Rey emérito, Juan Carlos I

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, han revelado este viernes 6 de noviembre del 2020 la existencia de una tercera investigación relativa al rey emérito, Juan Carlos I, que se encuentra en estado "embrionario" y de la que se ocupará, al igual que las dos anteriores, la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Las pesquisas partirían de una información procedente de "inteligencia financiera" se han limitado a señalar.



Durante un encuentro informal con la prensa, Delgado y Luzón no han revelado ningún aspecto relativo al contenido de esta nueva investigación al rey, que se une a la ya abierta por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y la más reciente sobre posibles pagos con una tarjeta opaca del que se podrían haber beneficiado Juan Carlos I y otros miembros de su familia sin ser titulares de la cuenta asociada a este medio de pago.



El pasado martes 3 de noviembre , el periódico digital español Eldiario.es publicó que Anticorrupción investiga a Juan Carlos I, a su esposa, la reina Sofía, y a varios de sus familiares por el uso de tarjetas opacas, cuyos fondos proceden del extranjero y que se utilizaron desde una cuenta en la que ninguno de ellos aparece como titular entre 2016 y2018, es decir, después de la abdicación del anterior monarca.



Juan Carlos I (1938), abdicó en junio de 2014 a favor de su hijo, Felipe VI, y desde ese momento perdió la inviolabilidad que le reconocía la Constitución como Jefe de Estado.



Fuentes de la Fiscalía explicaron que las nuevas diligencias son reservadas, con lo que no confirmaron si corresponden a lo publicado este martes, al tiempo que otras fuentes fiscales apuntaron que esa información "no es exacta".



La Fiscalía General del Estado distribuyó una breve nota de prensa en la que informa de que las citadas diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción se suman a las que ya lleva a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre la cuenta en Suiza de Juan Carlos de Borbón y la presunta comisión que habrían cobrado por la construcción del tren de alta velocidad a La Meca, obra que fue adjudicada en octubre de 2011 a empresas españolas.



La Fiscalía del Tribunal Supremo español investiga operaciones en el país helvético de una fundación vinculada a Juan Carlos I que supuestamente mantuvo allí una cuenta en la que habría recibido una donación del entonces rey de Arabia Saudí de unos USD 100 millones, de los que habría transferido a su antigua amiga Corinna Larsen unos 65 millones de euros (unos USD 76 millones).