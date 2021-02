España reduce la incidencia a niveles de principios de año

La incidencia del covid-19 en España sigue bajando y el viernes 19 de febrero del 2021 registró 294,7 casos por cada 100 000 habitantes, cifra similar a la de principios de enero, mientras los fallecimientos continúan también disminuyendo, con 397 muertes en las últimas 24 horas, más de un centenar menos que hace una semana, de acuerdo con los últimos datos oficiales.

El descenso se nota también en la presión en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que se sitúa en el 34,7 % (seis décimas menos que el jueves 18 de febrero), mientras que la ocupación de camas hospitalarias por enfermos de covid cae seis décimas hasta el 12,8%, según el balance del Ministerio español de Sanidad de este viernes.



Desde el jueves 18 de febrero, España acumula 11 435 nuevos positivos, con lo que la cifra total de contagios de covid-19 desde el inicio de la pandemia se eleva a 3 133 122 y la de muertes a 67 101, de ellas 1 103 registradas en los últimos siete días.



Con estos datos, muchas regiones españolas han decidido aflojar ya o en los próximos días las restricciones que el gran aumento de casos después de la Navidad les obligó a imponer. La que más lo ha hecho es Madrid, a pesar de que acumula el 38% de los casos de todo el país, según las estadísticas oficiales.



Sin embargo el llamamiento desde las autoridades sanitarias sigue siendo el de mantenerlas para evitar los estragos de una desescalada rápida.



Tanto la ministra española de Sanidad, Carolina Darias, como el epidemiólogo Fernando Simón, portavoz sanitario para la pandemia, han insistido en no dejarse llevar por la mejoría de las cifras y ser prudentes durante las próximas semanas.



No han sido los únicos, también la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hace unos días del riesgo y hoy ha sido el presidente del Gobierno española, el socialista Pedro Sánchez, el que ha hecho un llamamiento a las regiones para que mantengan sus medidas porque "no se trata de avanzar rápido para luego retroceder".