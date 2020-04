Con ganas de correr y sin miedo, los niños empiezan a salir este domingo 26 de abril del 2020 en España

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En patinete, triciclo, bicicleta o en su silla, a menudo protegidos con mascarillas y siempre acompañados por alguno de sus padres, los niños en España pudieron salir por primera vez este domingo 26 de abril del 2020 a la calle desde hace seis semanas, cuando se impuso el confinamiento contra el coronavirus.

Los más valientes empezaron a aventurarse a partir de las 09:00 (07:00 GMT) a unas calles prácticamente desiertas desde hace semanas.



“Esta noche no podían dormir. Estaban muy nerviosos”, cuenta Diana Pineda, una bibliotecaria de 43 años, que salió a pasear en el barrio La Latina, en el centro de Madrid, con su hija de ocho años y su hijo de cinco.



Saltando a su lado sin parar un instante, los niños, con mascarilla, aseguran que no tienen miedo de salir pese a la pandemia.



“Saben que no pueden tocar nada. No tienen miedo la verdad. Tenemos más miedo nosotros (los adultos) que ellos”, dice la madre.



Para los menores de 14 años, las salidas están autorizadas desde este domingo una hora diaria desde las 09:00 y las 21:00, en un radio de un kilómetro en torno al domicilio, acompañados por uno de los padres o un cuidador. Y cada padre podrá salir con tres hijos como máximo.

Como si fuera la primera vez



Inmaculada Paredes salió una hora por el barrio madrileño de Monte Carmelo con sus hijos Álvaro, de siete años, y Javier de cuatro.



“No había mucha gente, nos hemos cruzado con bastantes niños y todavía más perros”, dice esta ingeniera de 47 años que al igual que su marido teletrabaja. “Los niños miraban las flores y la hormigas como si fuera la primera vez”, exclama sorprendida.



Los dos hijos de Miguel López, de seis y tres años, salieron con la madre. “Completamente equipados: con mascarillas y guantes”, dice que vive en un apartamento en un barrio del noroeste de Madrid.



“Para ellos es ya casi como salir de excursión, la actividad más divertida en el último mes”, asegura.

Polémica



A diferencia de otros países europeos, España, tercer país más golpeado del mundo por la pandemia, por detrás de Estados Unidos e Italia, con 23 190 muertos, había prohibido a los menores salir desde el inicio del confinamiento general del país a mediados de marzo.



El país acababa de registrar 63 muertos pero el virus circulaba desde hacía semanas, según los expertos. Con más de 200 000 infectados confirmados, España es el país con más casos de Europa.



El confinamiento de los más pequeños era cada vez más criticado en el país ya que numerosos especialistas alertaron sobre los riesgos para la salud física y mental de los niños.



El anuncio de la suavización de esta medida la semana pasada fue un fiasco para el gobierno, que inicialmente solo autorizó a los niños a acompañar a un adulto para ir al supermercado o a la farmacia. Pero la avalancha de críticas le hizo dar marcha atrás y pocas horas más tarde, autorizó las salidas para jugar.

“Sentido común”



“El sentido común nos dice que es seguro para los niños”, comenta Inmaculada Paredes. “Si yo puedo ir a un supermercado, que es un lugar cerrado, dar un paseo es más seguro”, sostiene.



Tanto para ella como para Miguel López, esta flexibilización del confinamiento podría haberse producido antes, aunque dicen comprender la prudencia de las autoridades.



“ Muchos han sido tremendamente irresponsables”, dice López. “Si a pesar de las advertencias muchos se han desplazado a sus casas de veraneo, si llegan a permitir salir a los niños antes, esas mismas personas hubiesen ocupado parques o playas”.



“Pienso que la medida hubiera debido llegar un poco antes pero es cierto que los habitantes de España y de Madrid no han sido los mejores alumnos”, reconoce por su parte Inmaculada.



Los mayores de 14 años están tratados como los adultos, que solo pueden salir para ir a comprar al supermercado o pasear al perro.



No obstante, a partir del 2 de mayo, si el contagio sigue reduciéndose, podrán empezar a salir a pasear o hacer deporte como los adultos, anunció el sábado el presidente del gobierno Pedro Sánchez.



El confinamiento ha sido prolongado por el gobierno hasta el 9 de mayo incluido antes de empezar a suavizarlo por fases.