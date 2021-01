España suma 515 muertes más por covid-19, pero los contagios se ralentizan

España registró este jueves 28 de enero del 2021, 34 899 nuevos casos de covid-19 y 515 muertes más, con una incidencia acumulada de 889 casos por 100 000 habitantes en 14 días, diez puntos por debajo de ayer, mientras el ritmo de contagios se sigue frenando.

Según los datos facilitados este 28 de enero por el Ministerio de Sanidad, el ritmo de crecimiento de la pandemia en España se ralentiza, como demuestra la evolución de la incidencia a siete días, que baja por segundo día consecutivo de los 420 casos por 100 000 habitantes del martes, desde los 414 contagios de ayer a los 397 de hoy.



Sin embargo, de acuerdo al balance oficial, la presión hospitalaria en las unidades de cuidados intensivos es del 42,8%, ligeramente por encima de la de ayer, que fue del 41,9 por ciento.



La presión hospitalaria aumenta y continuará elevada en los próximos días en España a pesar del descenso en los casos, según valoró este jueves Fernando Simón, portavoz sanitario para la pandemia, en rueda de prensa.



"Hay once comunidades (autónomas, de un total de 17) en situación de estabilización o de descenso, pero eso no es lo mismo que el descenso en la ocupación de camas", remarcó.



Buena parte de los nuevos contagios registrados son provocados por la nueva cepa británica, extendida ya por varias regiones españolas.



Hoy también se notificó el primer caso confirmado de la variante sudafricana de covid-19 en España, concretamente el de un trabajador de 30 años del sector naval que viajó a aquel país por motivos laborales.



A su regreso a España, refirió síntomas compatibles con coronavirus, aunque ya recibió el alta y en ningún momento requirió ingreso hospitalario, informaron fuentes sanitarias.



En su primer día al frente del Ministerio, la nueva responsable sanitaria del Gobierno español, Carolina Darias, planteó este jueves a los gobiernos regionales extremar el seguimiento del control del proceso de vacunación y aplicar, de ser necesario, medidas preventivas y correctivas a quienes se salten el orden marcado por el protocolo.



En las últimas semanas han salido a la luz pública los casos de políticos, alcaldes y altos cargos militares que tuvieron que reconocer haberse vacunado saltándose el protocolo establecido.



En España tienen prioridad en el programa de vacunaciones los ancianos de las residencias y el personal sanitario que se ocupa de ellos, centros para personas con discapacidad, sanitarios de primera línea y otro personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes no institucionalizados.